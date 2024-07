Gabon : ouverture du concours d’écriture « interlangues »

Follow on X

Ecouter l'article

L’association Festival International du Livre Gabonais et des Arts (FILIGA) en collaboration avec l’institut Français Gabon organise un concours d’écriture sur Libreville, Mouila, Ndendé et Tchibanga. Dénommé « interlangues », cette initiative vise à vulgariser les langues locales auprès des populations toutes générations confondues, mais aussi de mettre en lumière la richesse linguistique et culturelle du Gabon. Lancée le 5 février 2024, cette première édition devrait s’achever le 5 octobre 2024.

C’est dans l’optique de favoriser l’implication des jeunes dans la construction de leur parcours linguistique que cette initiative a été lancée. Ainsi, à l’occasion du festival de la Francophonie 2024, l’association Festival International du Livre Gabonais et des Arts (FILIGA) en collaboration avec l’institut Français Gabon ont procédé au lancement d’un concours. La compétition qui se tiendra à Libreville, Mouila, Ndendé et Tchibanga vise à promouvoir l’éducation à la citoyenneté à travers l’exploitation et l’intégration des langues locales.

concours d’écriture « interlangues »

Il s’agit donc d’inciter les populations à développer le goût et le plaisir de l’exploration des langues locales. Aussi d’accompagner ces derniers dans l’appropriation d’une langue et des cultures francophones à la croisée des civilisations, contribuer au rayonnement de la francophonie et la dynamique du FILIGA. En effet, pour cette première édition les participants sont invités à rédiger un texte portant 100 lignes intégrant les mots « Créer » , « Innover », « Entreprendre » ainsi que trois expressions ou termes issus des langues gabonaise.

Tous les Gabonais sont invités à s’inscrire et à participer. Qu’ils soient élèves , étudiants, professionnels ou encore passionnés de culture et de langues. Il est impératif que ces derniers respectent toutes les consignes imposées par le comité d’organisation. Pour plus d’informations veuillez composer le (+241) 66 04 32 44, 66 74 95 53 et le 62 46 49 01.