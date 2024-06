Banque : la COBAC valide le rachat de Société Générale Congo par le Groupe BGFIBank 

Ecouter l'article

Le 2 octobre 2023, la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) donnait son autorisation préalable à la cession par le groupe Société Générale, de la majorité de ses parts au groupe panafricain BGFIBank. Huit mois plus tard, après d’âpres négociations, le gendarme de la finance d’Afrique centrale a entièrement validé cette opération, qui marque une étape significative dans la stratégie d’expansion du Groupe dirigé par Henri Claude Oyima. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié ce vendredi 28 juin 2024.

Au lendemain de son assemblée générale, qui a permis de faire ressortir des données financières exceptionnelles avec notamment plus de 5295 milliards de FCFA de total bilan et 95,8 milliards de FCFA de résultat net entraînant une redistribution de plus de 17 milliards de FCFA de dividendes, les actionnaires du groupe BGFIBank ont reçu une autre bonne nouvelle. La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), a en effet, autorisé l’acquisition de Société Générale Congo par BGFIBank Congo, filiale du Groupe BGFIBank.

Marquant une étape significative dans la stratégie d’expansion du Groupe panafricain, cette décision de la COBAC conforte ainsi la position de premier groupe financier en Afrique Centrale, de l’institution dirigée par le tycoon Henri Claude Oyima. Une transaction, qui permet par ailleurs à BGFIBank Congo S.A. de devenir l’unique actionnaire d’ADIC S.A. (anciennement Société Générale Congo), puisqu’elle hérite désormais de 100% des parts sous réserve de l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la fusion d’ADIC S.A. avec elle d’ici le 31 décembre 2024.

« Cette acquisition atteste de la solidité et de l’efficacité de notre Projet d’Entreprise Dynamique 2025 »

Réagissant à ce nouveau coup de maître, le PDG de BGFIBank, a notamment indiqué que « cette acquisition atteste de la solidité et de l’efficacité de notre Projet d’Entreprise Dynamique 2025 dont l’objectif est d’assurer une croissance maîtrisée, rentable et durable du Groupe BGFIBank ». Le groupe poursuit ainsi « sa quête de nouvelles opportunités d’expansion de ses activités, dans ses différents pays d’implantation afin de se positionner comme un acteur de la transformation des économies africaines ».

Leader au niveau national, le groupe BGFIBank qui sort d’un exercice 2023 avec des dépôts clientèle en hausse de 9% à 3311 milliards de FCFA, un produit net bancaire qui culmine à fin 2023 à 303 milliards de FCFA, en hausse de 20% et un résultat brut d’exploitation de l’ordre de 119 milliards de FCFA, en augmentation de 34%, renforce donc son positionnement sous régional. Une preuve de plus qu’il allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques. A noter que dans le sillage de cette validation du rachat de Société Générale Congo, le groupe multimétier a également obtenu la bénédiction de la Cobac pour lancer officiellement les activités de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG).