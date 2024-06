Gabon : plus de 5295 milliards de FCFA de total bilan et 95,8 milliards de FCFA de résultat net pour le groupe BGFIBank

En dépit d’un contexte économique difficile marqué par de fortes pressions inflationnistes engendrées par les tensions géopolitiques et la fin des politiques monétaires diverses, le groupe BGFIBank a su maintenir son cap bénéficiaire. Comme indiqué au terme de l’assemblée générale de ce jeudi 27 juin 2024, le total bilan de la banque se situe autour de 9 milliards de dollars soit un peu plus de 5295 milliards de FCFA, pour un résultat net de 95,8 milliards de FCFA. Des chiffres consolidés en hausse de 9% pour ce qui est du total bilan et 55% pour ce qui est du résultat net.



Organisée tout juste deux mois après le conseil d’administration du 26 avril 2024, cette assemblée générale de BGFI Holding Group (BHC) présidée par Henri Claude Oyima a permis de passer en revue les performances de l’institution bancaire et arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Pour ce faire, 57 actionnaires étaient présents, 56 actionnaires représentés. Entre hausse du total bilan, de la situation nette, des dépôts à la clientèle, des crédits et de la trésorerie nette, tous les voyants sont au vert.



5295 milliards de FCFA de total bilan à fin décembre 2023.

Le PDG du Groupe BGFIBank Henri Claude Oyima saluant ses collaborateurs © D.R.



En effet, les chiffres du premier groupe bancaire gabonais sont une nouvelle fois éloquents. 5295 milliards de FCFA de total bilan à fin décembre 2023, en hausse de 9% en glissement annuel, portée essentiellement par des dépôts clientèle en hausse de 9% à 3311 milliards de FCFA. Hausse de 20% du produit net bancaire qui culmine à fin 2023 à 303 milliards de FCFA. Un résultat brut d’exploitation de 119 milliards de FCFA, en augmentation de 34%. Vous l’aurez compris, tous les voyants sont au vert pour le groupe BGFIBank, qui a largement pu compter sur la confiance de ses clients dans l’ensemble des marchés où il opère, ce qui lui a permis de poursuivre son soutien au financement des économies et de plusieurs projets structurants.



3075 milliards de FCFA en financement des économies et en projets structurants en 2023



Présent dans les 6 pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), mais également en RDC, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin, à Madagascar, le groupe a largement contribué au financement des économies de ces pays et au développement de projets structurants, puisqu’il revendique 3075 milliards de FCFA à ce titre en 2023, ce qui a induit une hausse de 4% des encours de crédits comparé à 2022. La situation nette du groupe qui ne cesse de s’améliorer avec en 2023, près de 607 milliards de FCFA en lien avec une politique prudente de distribution de dividendes, renforce le rôle et l’impact de cet établissement bancaire dont les excédents de liquidité ont connu en 2023 une croissance de 175 milliards de FCFA entraînant une consolidation de la trésorerie à 654 milliards de FCFA.



Le Groupe entend d’ailleurs, comme l’a souligné Henri Claude Oyima, son PDG, renforcer sa présence au Gabon, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Congo notamment, qui sont ses principaux pôles de croissance. L’Assemblee Générale a adopté la décision de distribution d’un dividende brut par action de 11 000 FCFA.