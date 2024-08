Automobile : après Toyota, le Japon en passe de créer un nouveau géant avec la fusion Mitsubushi-Nissan-Honda

Ecouter l'article

Alors que le secteur automobile chinois est en pleine mutation avec des véhicules de plus en plus attractifs pour les consommateurs, les historiques marques japonaises ont entamé la riposte. Mitsubishi, l’un des géants nippons, va en effet rejoindre l’alliance Nissan-Honda et ainsi créer ce qui pourrait être le prochain grand pôle au sein de l’automobile japonaise et mondiale. Une nouvelle révolution est en marche.

Dans leur article intitulé Automobile : comment le Japon met sur pied un autre géant à côté de Toyota, nos confrères du site français spécialisé Les Échos, sont revenus sur cette alliance stratégique entre trois acteurs historiques du secteur de l’automobile japonais. Mitsubishi-Nissan-Honda vont en effet s’allier et collaborer sur la voiture électrique et le logiciel. Si cette alliance est une solution pour résister à la concurrence, elle promet surtout des changements majeurs dans le secteur.

Toujours dominé par le géant Toyota et ses 10 millions d’unités vendues par an, devant Volkswagen et bien plus encore devant Renault, General Motors et Stellantis, le secteur verra très vite arriver dans le rétroviseur, un nouveau géant puisque l’alliance Nissan-Honda-Mitsubishi devrait bouleverser les codes. S’ils ne pèsent pour l’heure, réunis, que 8 millions de véhicules environ, Honda affichant 4 millions d’unités vendus, Nissan un peu plus de trois et Mitsubishi moins d’un million, leur alliance pourrait changer la donne.

Toyota chahuté, mais inébranlable ?

Toujours aussi géant aussi bien localement qu’internationalement, Toyota, seul et unique géant du secteur automobile made in nippon à ce jour, devrait donc bientôt être chahuté par ce trio qui tentera de construire un mastodonte comme l’a révélé le quotidien nippon « Nikkei » cité par Les Echos. Mettant en commun leurs efforts en Recherche & Développement sur la voiture électrique et les logiciels, pour tenter de rattraper les rivaux chinois, au top dans ce domaine, ce nouveau trio devrait également donner un coup de boost au secteur à l’échelle mondiale.