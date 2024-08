Gabon : plus attractifs et robustes, les véhicules chinois à la conquête du marché local

Arrivés sur la pointe des pieds dans un marché largement dominé par les marques japonaises, les véhicules chinois semblent aujourd’hui prendre le pas. Sur le très concurrentiel marché gabonais, il n’est plus rare de voir des Gabonais acquérir des Chery, Baic, Karry ou encore les très luxueuses Jetour. Une preuve que les marques chinoises gagnent en popularité grâce surtout à leurs prix compétitifs mais également à leur robustesse.

Lors de la campagne présidentielle 2005 remportées par l’éternel Omar Bongo Ondimba, les Gabonais ont vu apparaître sur le marché, des véhicules de marque Gonow, un fabricant chinois de véhicules utilitaires et de SUV, filiale du groupe GAC. Entre curiosité et singularité, ces véhicules semblaient totalement différents de ceux déjà connus et présents sur le marché local. Pour autant, ils n’ont pas connu le succès que pouvait espérer la marque.

Il faut dire qu’entre fragilité et design peu attractif, ces véhicules avaient tout à envier à ceux que consommaient les Gabonais. Près de vingt ans plus tard, l’histoire est tout autre. Les marques Baic, Chery, Foton, Jetour, Karry et Lovol s’imposent peu à peu sur le marché local. Disposent de distributeurs agréés. Et trouvent de plus en plus preneurs. Il faut dire qu’entre élégance, design, technologie et robustesse, ces véhicules ont tout pour plaire.

Une concurrence de taille pour les marques japonaises

Gagnant en popularité grâce à leurs prix compétitifs, les véhicules de marques chinoises qui se distinguent également par leurs caractéristiques adaptées aux conditions locales, sont de plus en plus utilisés dans des secteurs comme le transport, la construction et plus étonnant, dans les services publics. L’administration gabonaise, si elle reste encore attachée aux 4×4 grand luxe de Toyota à l’image des derniers LC 76 acquis par le ministère des Eaux et Forêts, semble donc avoir été séduite par ces marques chinoises.



Prenant le pas sur les historiques du secteur avec une gamme diversifiée allant de la berline au SUV, en passant par le camion tout terrain, les bus et autres véhicules utilitaires, les Chinois confirment année après année, leur montée en puissance dans un environnement local de plus en plus hétéroclite. Toute chose qui pourrait et devrait amener les autorités gabonaises, à songer à la mise en oeuvre d’une stratégie visant à développer un véritable secteur automobile local à travers des usines d’assemblage par exemple.