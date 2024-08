Libreville : pari réussi pour la seconde édition du « Brunch des Loulous »

Ecouter l'article

Le samedi 03 août 2024, la deuxième édition du « Brunch des Loulous », organisée par Ronald Ponce, alias Le Fils d’Ernest, a été un succès retentissant. Lors de son passage dans notre capsule Vovo, Ronald Ponce a partagé l’origine de cette initiative, déclarant : « Il était important pour moi de rassembler les jeunes autour des sujets qui doivent tous nous intéresser. ».

Cette édition a abordé un thème crucial : les stéréotypes sexistes dans le monde du travail. Cette problématique, décrite par Ronald Ponce comme un « cancer » de notre société, tombe à point nommé alors que de nombreux Gabonais et Gabonaises cherchent à surmonter ces barrières pour accéder à l’emploi sans discrimination.

Par ailleurs, le Brunch des Loulous ne s’est pas limité à cet échange sur les stéréotypes sexistes. L’événement a également servi de plateforme de sensibilisation sur le diabète et ses effets sur les reins, avec une présentation détaillée par un médecin résident en néphrologie. Cette intervention a permis d’éclairer les participants sur les impacts de cette maladie chronique et sur les moyens de prévention et de gestion.

En rassemblant des jeunes autour de discussions essentielles et en offrant des informations vitales pour la santé, Ronald Ponce a une nouvelle fois démontré l’importance de créer des espaces de dialogue et d’éducation. Cette deuxième édition du Brunch des Loulous confirme la pertinence de l’initiative et son rôle dans la sensibilisation et l’émancipation des jeunes Gabonais.