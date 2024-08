Libreville : le geste patriotique de Michel Alloghe aux auxiliaires de commandement

Follow on X

L’appel pour une réappropriation des valeurs patriotiques lancé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Oligui Nguema n’est pas tombé dans l’oreille de sourd de certains citoyens. C’est notamment le cas du promoteur du club de football Sportif Moustache 17 et acteur de la société civile dans le 2ème arrondissement de Libreville Michel Ndong Alloghe qui a entrepris le samedi 03 août dernier d’apporter une dotation à l’ensemble des auxiliaires de commandement de cette partie de la capitale.

Il est indéniable que le mois d’août revêt une importance particulière pour les Gabonais, avec trois célébrations qui visent à éveiller l’esprit patriotique qui sommeille en chaque Gabonais et à magnifier la liberté du peuple : le 9, le 17 et le 30 août. Une occasion unique pour chaque citoyen de contribuer à son niveau à la promotion de cet esprit qui fonde l’unité nationale.

La première célébration instituée par la loi n°56/60 et mise en application en 2009 marque la Journée nationale du drapeau gabonais qui vise à renforcer l’esprit patriotique et à permettre à chaque citoyen, où qu’il se trouve, d’être fier des couleurs de son drapeau. S’ensuit le 17 août, qui commémore l’accession du Gabon à la souveraineté internationale en 1960 et pour la première fois, le 30 août qui sera célébré comme la journée de la libération du peuple gabonais.

Magnifier le patriotisme à travers le drapeau

C’est donc en prélude à ces différentes commémorations que Michel Ndong Alloghe a sillonné l’ensemble des quartiers du 2ème arrondissement de la commune de Libreville. Objectif: offrir des drapeaux neufs et quelques présents aux auxiliaires de commandement de ces zones. « Le drapeau est un symbole fort, c’est l’élément par excellence qui nous unit à la patrie. Il était donc important de le faire parce que à l’approche de ces trois commémorations il était important, à l’heure de la Transition, de remettre les chefs de quartier au cœur de ces célébrations », a-t-il indiqué.