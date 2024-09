Assemblée constituante : Ndong Sima et Murielle Minkoue auditionnés au deuxième jour des travaux

Démarrés ce 12 septembre 2024, les travaux de l’Assemblée constituante chargée de l’examen du projet de Constitution semblent déjà avoir pris leur vitesse de croisière. En effet, ce 13 septembre a été ponctué par le début des auditions des responsables gouvernementaux dont le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Raymond Ndong Sima.

Conformément au décret numéro 0358/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024, instituant l’Assemblée constituante et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement, c’est le siège de l’Assemblée nationale qui abrite les débats relatifs au projet de nouvelle constitution. C’est donc dans ce lieux que se sont succédés quelques membres du gouvernement de Transition dont le premier d’entre eux, accompagné de la ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoue Mintsa, par ailleurs présidente du Comité constitutionnel national, qui a rédigé cet avant-projet de Constitution.

Les grandes lignes de l’avant-projet présentées aux parlementaires

C’était une étape cruciale dans le travail qui a été demandé aux parlementaires de Transition. En effet, l’audition de Raymond Ndong Sima et Murielle Minkoue Mintsa a permis à la constituante d’être édifiée sur les grandes lignes mais aussi les grandes avancées apportées par ce texte. Ainsi, Raymond Ndong Sima « a détaillé les réformes clés et les initiatives de modernisation visant à améliorer la gouvernance et à renforcer les institutions républicaines », indique le compte rendu fait par l’Assemblée nationale.

Des exposés qui ont par la suite donné lieu à des échanges avec les députés et sénateurs, qui n’ont pas manqué de manifester leur intérêt au regard de la nature des questions soulevées. Ainsi, des inquiétudes ont été exprimées par certains parlementaires en lien avec un certain nombre de dispositions. Rappelons que la Constituante a 10 jours pour rendre un rapport et les amendements formulés par l’Assemblée plénière, qui est le ´ l’organe de délibération