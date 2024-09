Gabon : Bilie-By-Nze publie « Oser l’espérance pour un nouveau Gabon »

Follow on X

Il aura fallu un an après son renversement du pouvoir par les militaires pour que le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba décide enfin de s’exprimer de long en large sur les 14 années aux côtés de celui qu’il a servi avec loyauté, mais aussi sur son parcours personnel ainsi que sur l’action du Comité pour la Transition et la restauration des institutions. En effet, invité de TV5 Monde ce 13 septembre 2024, Alain-Claude Bilie-By-Nze a annoncé la sortie officielle de son ouvrage, intitulé « Oser l’espérance pour un nouveau Gabon ».

Actuellement en France probablement pour la sortie de son ouvrage, pour lequel les bruits couraient déjà à Libreville, Alain-Claude Bilie-by-Nze a choisi le plateau de TV5 Monde pour officiellement présenter cet essai. Si celui qui s’est clairement inscrit en rupture avec les militaires n’a pas donné les détails sur les caractéristiques de ce livre, il a toutefois indiqué les grandes lignes qui le composent.

Bilie-By-Nze entre bilan et perspectives

« J’ai souhaité écrire ce livre pour témoigner de ce qu’auront été les 14 années de gouvernance d’Ali Bongo, avec ses forces et ses faiblesses », a indiqué l’ancien Premier-ministre chef du gouvernement. En effet, Alain-Claude Bilie-by-Nze revient sur les échecs du régime qu’il a servi. Chez notre confrère, il a cité deux exemples. « C’était une erreur d’avoir présenté un projet qui visait à faire du Gabon un pays émergent à l’échelle générale. L’autre erreur est que nous avons pas suffisamment été à l’écoute des Gabonais à la fois dans leur désir d’un mieux vivre mais aussi dans leur désir de vivre dans un pays où la démocratie est véritablement vécue », a-t-il martelé.



Toutefois, tout en revenant sur son parcours personnel aussi bien politique que militant, Alain-Claude Bilie-by-Nze refuse de penser que le régime qu’il a servi n’aura enregistré que des échecs. « Ce livre entend aussi témoigner de ce que nous avons fait pour le Gabon qui n’a pas été que négatif malgré le tableau que l’on tente d’en faire », a poursuivi Alain-Claude Bilie-by-Nze. Si ce livre présente un bilan de la gouvernance d’Ali Bongo, il se veut également être une force de proposition. « Ce livre a vocation à apporter la clarté. Le débat doit être un débat de projets et non un débat de personnes ». En effet, que ce soit au point de vue des réformes politiques, économiques et institutionnelles, Alain-Claude Bilie-by-Nze entend à travers ce livre compter sur le débat public. Est-ce finalement un programme en prélude à la prochaine présidentielle ? L’avenir nous le dira.