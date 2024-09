Projet de Constitution : les travaux de l’Assemblée constituante désormais ouverts

Ecouter l'article

Conformément au décret n°0359/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024 portant convocation d’une réunion du Parlement en Assemblée Constituante, les travaux de l’Assemblée constituante se sont ouverts ce 12 septembre 2024. C’est le président de l’Assemblée nationale de Transition, par ailleurs président de l’Assemblée constituante, Jean François Ndongou, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux.

C’est en présence du Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima et de plusieurs membres du gouvernement, que le président de l’Assemblée constituante a déclaré ouverts les travaux du Parlement de transition mué en Assemblée constituante. Après le chant de l’hymne national, Jean François Ndongou a planté le décor en présentant l’ordre du jour.

La refondation de l’Etat, seule boussole de l’Assemblée constituante

« J’ai été saisi par le Président de la Transition aux fins de me transmettre le décret n°0358/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024 instituant l’Assemblée Constituante et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement et le décret n°0359/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024 portant convocation d’une réunion du Parlement en Assemblée Constituante. Au terme des deux décrets, nous sommes désormais mués en constituante », a déclaré Jean François Ndongou. Ainsi, selon le chef de séance, députés et sénateurs de la Transition travailleront à l’examen de l’avant-projet de Constitution et adopteront des amendements qui seront transmis au chef de l’Etat, et ce dans un délai de 10 jours.

Mesurant la gravité de la tâche, Jean François Ndongou a rappelé à ses collègues les principes qui devront guider leurs actions. « Le Président de la Transition nous rappelle à juste titre que nous sommes entre Gabonais, sans idéologie aucune. Il n’y a ni majorité, ni opposition, ni société civile. Un seul idéal doit rester notre boussole et notre source de motivation, à savoir la refondation de notre Etat et la restauration de nos institutions », a martelé le président de l’Assemblée constituante. Au terme de cette cérémonie, les membres du Bureau de l’Assemblée constituante se sont retirés afin de poursuivre les travaux préparatoires de ce grand rendez-vous. Rappelons qu’au terme des 10 jours de travail, l’Assemblée constituante remettra un Rapport ainsi que le projet de Constitution au CTRI, avant son adoption par référendum.