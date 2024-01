ANAC : signature d’un partenariat avec l’Anac Centrafrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Afin de consolider les liens qui existent entre Libreville et Bangui, un accord technique a été signé entre le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Gabon, le Général de Brigade Eric Tristan Franck Moussavou et le directeur général de l’ANAC de Centrafrique, le Colonel François Edly Follot ce jeudi 11 janvier 2023. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des différents partenariats de coopération aéronautique qui unissent les deux nations.

C’est dans l’optique de pérenniser leur engagement commun, à savoir promouvoir et développer la coopération dans les domaines importants tels que que la sécurité, la sûreté, l’environnement, et d’autres aspects cruciaux de l’aviation civile entre autres que le Général de Brigade Eric Tristant Moussavou et le Colonel Centrafricain François Edly Follot ont procédé à la signature d’un partenariat technique en aéronautique. Un arrangement technique basé sur les principes de confiance et de partenariat équitable qui vise à bâtir une coopération solide et durable.

L’ANAC Gabon et Centrafrique plus que jamais unies

Promouvoir et renforcer la coopération aéronautique pour un bénéfice mutuel, et consolider les liens étroits entre l’ANAC et son homologue centrafricain, tels sont les objectifs que les deux nations souhaitent atteindre dans le secteur aéronautique. Des objectifs qui s’inscrivent en droite ligne avec l’ambition du Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui a pour ambition de restructurer le secteur de l’aviation, une annonce faite lors de son discours de voeux à la nation le 31 décembre 2023.

À ce propos, le Patron de l’ANAC-Gabon, le Général de Brigade Eric Tristan Franck Moussavou a indiqué que « Cet Arrangement technique vient également renforcer le lien essentiel qui unit le transport aérien des deux pays». Une rencontre qui s’est soldée par, un accord aérien remis au Directeur de l’ANAC Centrafrique par son homologue le Général de Brigade Eric Tristan Franck Moussavou, lequel joue un rôle essentiel dans l’intégration régionale où le transport aérien gabonais assume une position clé.

Par ailleurs, la compagnie aérienne locale Afrijet Business Service, a été désignée pour opérer des vols réguliers sur la desserte Libreville-Bangui.