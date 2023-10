WhatsApp : voici comment protéger vos conversations sensibles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Toujours en quête d’amélioration de ses services, la plateforme de messagerie instantanée WhatsApp a développé récemment une nouvelle fonctionnalité. Dénommé « Chat Lock » ou « Verrouillage des discussions », celle-ci permet aux utilisateurs de protéger leurs conversations téléphoniques.

Peur de voir un de vos proches fouiller votre téléphone portable, à votre insu ? WhatsApp met à la disposition de ses abonnées une technique de verrouillage des conversations jugé particulièrement confidentielles. Une fonctionnalité qui aidera plusieurs utilisateurs pour qui l’intimité est de rigueur. Ce « Chat Lock » permet d’avoir un niveau de protection supplémentaire, en rendant des conversations inaccessibles à tous ceux qui n’ont pas votre mot de passe.

Comment protéger ses conversations sur WhatsApp ?

Pour protéger vos conversations, il faut soit entrer un mot de passe, soit s’authentifier grâce à des données biométriques à l’exemple de l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Il faut dire que toutes les notifications relatives à ces conversations n’afficheront ni l’expéditeur ni le contenu du message.

Pour protéger leur échange sensible, les utilisateurs doivent lancer WhatsApp et ouvrir la conversation qu’ils souhaitent protéger. Sélectionnez le nom du correspondant en haut de l’écran pour accéder aux options avancées. Faire défiler les options et entrez dans le menu verrouillage de la discussion. Activez l’option verrouillée cette discussion avec Face ID pour les utilisateurs d’iPhone ou avec une empreinte digitale pour les Android.

À chaque ouverture de la conversation, l’utilisateur devra être authentifié avec votre reconnaissance faciale ou une empreinte digitale. Il faut souligner que les conversations bloquées sur le téléphone ne le seront pas sur les appareils connectés ou d’autres smartphones. Car une fois bloquées, ces conversations n’apparaîtront plus dans l’onglet Discussions.