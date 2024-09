UOB : livraison officielle des pavillons C et D

Après une décennie de fermeture, la résidence universitaire de l’Université Omar Bongo (UOB) a ouvert ses portes ce jeudi 19 septembre 2024, notamment les pavillons C et D au terme de quelques mois de travaux. Une réfection attendue par les étudiants et dont la remise officielle des clés a été faite par le Premier ministre de transition, Raymond Ndong Sima.

C’est en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Hervé Ndoume Essingone, du Directeur général du Centre national des oeuvres universitaire ( CNOU), le Colonel Aliou Mbia Kombe que le Chef du gouvernement de transition, Raymond Ndong Sima a procédé à la remise officielle des clés des résidences universitaires des pavillons C et D aux futurs occupants. Une action qui marque la réouverture du campus qui avait été annoncée depuis le 19 juin 2024.

Les pavillons C et D prêts à accueillir les étudiants

Les deux pavillons ouverts ont une capacité d’accueil de 446 étudiants. Prenant la parole, Raymond Ndong Sima s’est fortement réjoui de la matérialisation de ce projet qui viendra apaiser bon nombre d’étudiants qui font face à des problèmes de logement. « Une université, c’est un campus, c’est un cadre de vie. Et donc je suis content de venir participer à la réouverture de ces bâtiments (..) le nombre de places que nous avons est insuffisant mais le plus important c’est de considérer que ceci est le début de l’effort » a t-il déclaré.

Pronant la politique de l’égalité des chances, Raymond Ndong Sima a exhorté les responsables à considérer les étudiants vivant avec un handicap dans le cadre de l’attribution des chambres. « Je vous remercie de penser aux personnes à motricité réduite car elles ont beaucoup plus de difficultés que les autres pour accéder aux installations » a t-il martelé. Au terme de cette cérémonie, le Directeur général du CNOU, le Colonel Aliou Mbia Kombe, s’est réjoui d’avoir pu matérialiser en acte, la volonté du Président de la République, d’offrir aux étudiants un cadre d’habitation sécurisé et répondant aux standards internationaux. Aussi, un important don de matériel composé des ustensiles de cuisine à été remis, lequel don est destiné au restaurant universitaire.