UOB : ouverture des logements universitaires après 10 ans de fermeture

C’est par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook le 18 juin 2024 que le Centre national des œuvres universitaires (CNOU) a annoncé,, l’ouverture imminente des pavillons C et D de l’Université Omar Bongo (UOB). Cette réouverture met fin à une décennie de fermeture de la résidence universitaire, apportant un soulagement considérable à la communauté estudiantine invitée à procéder à la demande d’attribution d’une chambre avant le 28 juin prochain.

Comme annoncé par le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Hervé Ndoume Essingone lors de son audition devant les députés de la Transition le 16 mai dernier, les logements universitaires de l’Université Omar Bongo fermés par le régime déchu pour des travaux sans fin, pourront de nouveau accueillir des étudiants. Si l’ouverture ne concerne que les pavillons C et D pour le moment, la phase de dépôt de dossiers pour une attribution de chambre est ouverte depuis le 10 juin.

Demande d’attribution de chambre du 10 au 28 juin

Après la réhabilitation et l’ouverture partielle du campus de l’Université de sciences et techniques de Masuku (USTM) les autorités de la Transition se sont attelées à poursuivre les travaux des logements de l’UOB entamés depuis 10 ans par le régime Bongo-PDG. « Les pavillons C et D ont été entièrement rerfectionnés et équipés et sont en attente de livraison pour accueillir dans les prochains mois une première vague d’étudiants », avait garanti le Pr. Hervé Ndoume Essingone lors de son audition à l’Assemblée nationale.

Il n’aura pas fallu attendre une éternité pour voir se matérialiser cet engagement puisque le CNOU a lancé la phase de dépôt des dossiers de demande d’attribution de chambre, ouverte depuis le 10 juin et s’étendant jusqu’au 28 juin prochain. Cette initiative apporte une lueur d’espoir pour la jeunesse gabonaise, confrontée depuis des années à des difficultés pour se loger à Libreville. Les étudiants intéressés doivent soumettre une demande manuscrite adressée au Directeur général du CNOU, accompagnée d’une copie de la carte d’étudiant de l’année en cours ou la quittance d’inscription, 2 photos d’identité, une copie de l’attestation de bourse, une enveloppe A4, un certificat médical datant de moins de 3 mois délivré par le centre médical de l’UOB et une copie d’attestation de réussite au bac.

Les frais d’inscription de dossier sont fixés à 3000 FCFA et les dossiers sont à déposer au secrétariat du Directeur de la délégation de Libreville nord et Akanda située à l’UOB.Une réouverture qui pourrait témoigner de la renaissance de la structure universitaire dirigée par le Pr Jean Jacques Ekomie en proie à de nombreux maux parmi lesquels les effectifs pléthoriques, l’insécurité et l’absence d’espace de socialisation.