Akanda : la route du Cap Santa Clara impraticable après les pluies diluviennes

Si le retour des pluies se veut une bénédiction pour les agriculteurs tout en servant de ressources d’approvisionnement aux barrages hydroélectriques en cette période de stress énergétique, il n’en demeure pas moins que cette pluviométrie intense occasionne des dégâts importants. C’est le cas au Cap Santa Clara dans la jeune commune d’Akanda où les premières averses ont davantage rendu les voies impraticables. Boues, bourbiers voire inondations, sont les conséquences les plus fréquentes.

L’impraticabilité du réseau routier au Gabon, bien connue de tous, devrait logiquement se hisser en premier ordre des projets d’urgence du gouvernement de la transition. Pour s’en apercevoir, il suffit de jeter un coup d’œil sur l’état de la route du Cap Santa Clara. Une situation déjà alarmante qui s’est davantage dégradée avec le retour des pluies. Là-bas, les populations peinent à se déplacer facilement. S’il y est implanté un panneau indiquant une réhabilitation de la voie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les habitants s’impatientent tant le début des travaux semble sous mathusalem.

De l’urgence de réhabiliter la route du Cap Santa Clara

La route menant au Cap Santa Clara est devenue impraticable. Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations mais aussi créé de nombreux trous en plus de recouvrir la voie de circulation routière de boue. Toutes choses qui rendent les déplacements quotidiens difficiles pour ceux qui y vivent. Aussi, certains quartiers de ladite zone sont totalement coupés de l’espace urbain. C’est notamment le cas à Akouango Village où les résidents sont contraints de trouver des solutions palliatives onéreuses et peu pratiques pour se rendre en ville.



De quoi s’interroger sur la faisabilité des travaux prévus et dont les axes d’aménagement sont contenus sur un panneau installé sur les lieux indique que la réhabilitation de la voie est prévue par le CTRI. Seulement, face à l’urgence de la situation, les habitants appellent à une intervention prompte. Et ce, pour éviter une détérioration croissante et dommageable pour eux. Ces derniers craignent que l’accès à leurs habitations devienne impossible si les travaux ne commencent pas rapidement. Surtout avec les prévisions de fortes pluies dans les jours à venir qui répondent au rythme des saisons.