Transport aérien : Libreville-Johannesburg avec Fly Gabon disponible d’ici décembre

Ecouter l'article

C’est l’information révélée par le directeur général de Fly Gabon Nyl Moret-Mba lors d’un entretien accordé au quotidien l’Union le vendredi 26 juillet 2024. Au cours de cette interview qui a eu lieu une semaine avant le lancement officiel des activités de ladite compagnie aérienne, le patron a déclaré « La prochaine destination à l’ordre du jour est Johannesburg, qui ouvrira avant la fin de l’année ».

Plusieurs jours avant le lancement officiel des activités de FlyGabon le lundi 29 juillet 2024, le directeur général de cette compagnie aérienne a au cours d’une interview accordée au quotidien l’Union, le vendredi dernier, évoqué les ambitions nationales et internationales du nouveau transporteur. Ainsi que sa politique des prix, son mode de gouvernance et ses futures collaborations techniques avec Airbus et Boeing. A cet effet, Nyl Moret-Mba a déclaré que la ligne Libreville-Johannesburg sera disponible d’ici décembre 2024.

Libreville-Johannesburg

En effet, le transporteur national devrait rallier la capitale sud-africaine à partir de décembre 2024 à bord d’un Airbus A320 bi-classes (Affaires/ Economie) de location aux couleurs de FlyGabon. Selon le directeur général de FlyGabon, « Le Gabon disposait avec Afrijet d’un champion régional. Le nouvel actionnariat de la compagnie va à présent lui donner des ambitions continentales. La prochaine destination à l’ordre du jour est Johannesburg, qui ouvrira avant la fin de l’année », a-t-il indiqué.

Non sans manquer de préciser que « Nous allons restaurer une vieille route opérée par Air Gabon et South African Airways, importante pour les étudiants gabonais, pour les commerçants, pour les industries d’extractions, etc ». Pour le patron de cette compagnie aérienne, les facilités de visa réciproques vont aider à relancer le trafic passager. Il faut dire que plusieurs autres destinations sont en train d’être examinées par Nyl Moret-Mba, ses équipes et ses partenaires.

« Mais nous souhaitons faire les choses progressivement car chaque lancement représente un investissement significatif ». Pour chacune d’entre elles, il faut une stratégie, des partenariats, une politique de prix, pour ne citer que cela. Dans le but de desservir Johannesburg. « Nous avons loué un Airbus A320 bi-classes (Affaires/ Économie), qui lui aussi sera aux couleurs Fly Gabon » a-t-il martelé. Il faut dire que ce timing entre le lancement des activités de la compagnie et l’ouverture des vols à l’international traduit une détermination des autorités à renforcer la souveraineté du pays au plan de l’aérien.