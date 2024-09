Transport aérien : le Gabon se félicite de l’élection Prosper Zo’o Minto’o à la tête de l’ASECNA

Ecouter l'article

L’élection, ce vendredi 27 septembre 2024, du gabonais Prosper Zo’o Minto’o à la tête de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) n’a pas manqué de susciter des réactions des plus hautes autorités gabonaises. Dans un communiqué rendu public ce jour, la présidence de la République a salué cette élection qui marque indubitablement le retour du Gabon en tant qu’acteur majeur au sein des organisations internationales.

Au terme d’une longue et passionnante campagne, le Gabon et son candidat Prosper Zo’o Minto’o ont emporté l’assentiment du collège électoral de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En effet, le profil du diplômé de l’Ingénieur en électronique appliquée, pur produit de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ENSIL, Gabon), de l’Institut national des Sciences Appliquées (INSA, Toulouse) et de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC, Toulouse), a su convaincre ses pairs

Réagissant à cette actualité, la présidence de la République s’est félicitée de l’élection de celui qui occupait jusqu’à récemment le poste du Directeur du Bureau Régional Afrique Centrale et Occidentale de l’Organisation de l’Aviation civile Internationale (OACI-WACAF) à Dakar. Il faut souligner que Prosper Zo’o Minto’o dirigera désormais un organisme clé qui assure la sécurité du transport aérien dans l’espace aérien de ses 19 États membres.

Un retour de l’influence du Gabon dans la sphère internationale

Cette élection , soutenue par les plus hautes autorités en tête desquelles le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, « reflète la volonté du Gabon de renforcer sa présence sur la scène internationale et de promouvoir une diplomatie proactive ». « La victoire de M. Prosper Zo’o Minto’o représente un succès majeur pour le Gabon, grâce à une campagne diplomatique dynamique appuyée par les plus hautes autorités du CTRI », conclut le communiqué de la présidence de la République.

L’élection de Prosper ZO’O MINTO’O est une reconnaissance de son expertise et de son engagement pour l’amélioration de la sécurité aérienne en Afrique. À travers ce leadership, le Gabon entend contribuer activement à l’évolution et au renforcement des standards de navigation aérienne sur le continent.

Le Gabon félicite chaleureusement M. Prosper ZO’O MINTO’O pour sa brillante élection et se réjouit de voir le pays jouer un rôle de premier plan dans la gestion de la sécurité aérienne africaine. Ce succès renforce le positionnement du Gabon en tant qu’acteur influent et engagé au sein des organisations internationales.