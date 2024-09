ASECNA : le Gabonais Prosper Zo’o Minto’o élu directeur général avec 55% des voix !

Ecouter l'article

Tenue, ce vendredi 27 septembre 2024, l’élection du Directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) s’est soldée par la victoire du Gabonais Prosper Zo’o Minto’o avec 10 voix sur 18 au total soit . Le désormais ancien Directeur du bureau régional Afrique centrale et occidentale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI-WACAF) remplace à ce poste le nigérien Moussa Mohamed.

Au terme d’une longue et passionnante campagne, le Gabon et son candidat Prosper Zo’o Minto’o ont emporté l’assentiment du collège électoral de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En effet, le profil du diplômé de l’Ingénieur en électronique appliquée, pur produit de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ENSIL, Gabon), de l’Institut national des Sciences Appliquées (INSA, Toulouse) et de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC, Toulouse), a su convaincre ses pairs.

Le Gabon au toit de l’Asecna !

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a désormais un nouveau directeur général. Au nombre des 6 candidatures pays, c’est le Gabonais expérimenté Prosper Zo’o Minto’o, qui a fait l’unanimité. Une victoire méritée et tout logiquement un mandat de 4 ans durant lequel, son leadership devra, de nouveau, faire briller le savoir-faire vert-jaune-bleu et l’institution composé de 18 États membres.

En droite ligne de la vision chère au Président de la transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire du secteur aérien un pilier de la politique de développement du pays, le Gabon entend faire étalage de son expertise tant prisée. D’ailleurs, le nouveau directeur général de l’Asecna avait allègrement rendu publique la mission qu’il s’est assignée pour permettre un redécollage et un atterrissage sécurisés à l’institution.

Asecna sous pilotage serein

Au terme des 18 votes attendus, il est à noter qu’une seule l’absence de la Guinée Bissau. Aussi, il en ressort que au tour 1, le Gabon est arrivé en tête avec 8 voix contre 4 pour respectivement le Burkina Faso et le Tchad. Ont suivi les Comores et le Bénin avec 1 voix chacun. Pour le tour 2, le Gabon a cumulé 10 voix contre 4 pour le Burkina Faso et le Tchad. Le Gabon prend la tête de l’Asecna avec en ligne de mire son repositionnement sur la scène internationale en matière de diplomatie agissante.

Un vote de confiance qui a d’ailleurs marqué l’engagement du nouveau directeur général, qui lors d’une récente conférence de presse avait d’ores et déjà annoncé que, « le Gabon s’engage à offrir l’expérience et l’expertise dont a besoin la communauté pour répondre aux défis actuels et futurs. Lesquels tournent autour de la sécurité des Etats membres, de la croissance du trafic aérien, des enjeux environnementaux, mais aussi de l’acquisition et de l’évolution des connaissances du personnel ». Gratifié par le ministre des Transports, Loïc Ndinga Moudouma, qui a effectué le dépassement de Dakar, l’élu mesure la tâche qui l’attend et se sait calibré pour être à la hauteur des enjeux.