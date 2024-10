Telesphore Obame Ngomo : « c’est au peuple de sanctionner le PDG pas au CTRI »

Follow on X

C’est à la faveur de la conférence de presse qu’il a animée le mercredi 16 octobre 2024 au palais Rénovation que le Conseiller spécial, chef de département communication à la Présidence de la République a apporté la lumière sur les dernières exhibitions du Parti démocratique gabonais (PDG). Rappelons que ledit parti politique, au même titre que les autres, sont libres d’exercer et que c’est au peuple de les sanctionner dans les urnes.

Alors que l’opinion publique a été choquée par les manifestations du parti politique, déchu par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), la position du palais Rénovation semble prendre à contre-pied les adeptes de la dissolution du parti fondé par Feu Omar Bongo Ondimba et ce, pour avoir participé à la destruction du Gabon. Pour le Chef de département communication de la Présidence de la République, il incombe aux Gabonais et Gabonaises, d’en décider.

Le choix reviendra au peuple !

Interrogé par les journalistes au terme de sa présentation des activités du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à l’international mais également sur le plan national, Telesphore Obame Ngomo a mis en exergue le contexte autour de la suspension du PDG. « Lors du Dialogue national inclusif, il y a eu des recommandations et la suspension du PDG n’a pas été retenue », a-t-il souligné. D’ailleurs, le rapport final remis au Président de la transition atteste de la non prise en compte par les commissaires.

Ainsi donc, le Parti démocratique gabonais jouit de la liberté de faire ou de ne pas faire de la politique sur le territoire national. Et ce, compte tenu de l’absence de textes législatifs pris pour consacrer cette interdiction. Prétendant répondre à une logique démocratique, le CTRI se serait donc abstenu de rompre le principe d’égalité entre les partis. À ce propos, le Chef de département communication suggère que « la meilleure manière de faire le procès de ce parti ou d’appeler à sa fin, c’est sur le terrain ».

Pour Télesphore Obame Ngomo, mettre un terme au Parti démocratique gabonais passe par la prise de conscience de tout un chacun lors des élections à venir. « C’est le peuple qui va déterminer. Ce n’est pas le CTRI ou le président de la Transition qui a sollicité le soutien de ce parti politique […] laissons toujours le peuple décider. Si l’on considère que le PDG est faible ou impopulaire, cela devra se juger sur le terrain », a conclu le conseiller spécial. Une position non partagée par l’assistance qui reste sur sa faim alors que le CTRI annonçait la fin du régime le 30 août 2023.