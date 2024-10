Port-Gentil : vers la réhabilitation de la Mission Sainte-Anne construite par Gustave Eiffel

Ecouter l'article

Le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de Corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot, a reçu, le mercredi 16 octobre 2024, l’évêque du diocèse de Port-Gentil Monseigneur Euzébius Tchinékézi. Au menu des échanges, la réhabilitation de la mission Sainte-Anne. Un monument historique sis dans le Fernand-Vaz, conçu par Gustave Eiffel, l’architecte à qui l’on doit la célèbre Tour Eiffel de Paris.

La Mission Sainte-Anne, érigée en 1887, est un édifice catholique emblématique du Gabon. Nichée au bord de la lagune Fernand-Vaz, au cœur de la commune d’Omboué dans la province de l’Ogooué-Maritime, cette église est un véritable trésor du patrimoine gabonais et mondial. Construit entièrement en métal, ce bâtiment est un chef-d’œuvre architectural dont la structure métallique, conçue dans la même usine que celle de la Tour Eiffel, a été démontée à Paris, transportée par bateau, puis remontée pièce par pièce sur son site actuel.

La mission Sainte Anne bientôt rénovée

Ce projet de réhabilitation vise à restaurer cette église qui, après 137 ans d’existence, demeure un symbole vivant de l’héritage religieux et historique du Gabon. Son histoire est liée au père Bichet, missionnaire venu évangéliser la région à la fin du 19e siècle. Originaire d’une famille bourgeoise, sa mère, héritière fortunée, a financé la construction de cette église par Gustave Eiffel. Aujourd’hui, la tombe du père Bichet repose devant l’église, un témoignage de son dévouement à la mission.

Lors de la rencontre entre le Général Pierre Rizogo Rousselot et Monseigneur Euzébius Tchinékézi, il a été question non seulement de la préservation de cet édifice unique, mais aussi de son potentiel en tant qu’attraction touristique et culturelle. La Mission Sainte-Anne pourrait devenir davantage attrayante pour les visiteurs,les historiens et les passionnés d’architecture. Un projet de réhabilitation qui reflète une volonté de sauvegarder un pan essentiel du patrimoine gabonais.