Gabon : la presse édifiée par Telesphore Obame Ngomo sur l’activité du Gén. Oligui Nguema !

Comme annoncé, le conseiller spécial, chef du département communication présidentielle, a animé, ce mercredi 16 octobre 2025, une conférence de presse au palais Rénovation. Occasion pour Télesphore Obame Ngomo de faire le point de la tournée diplomatique du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui et de l’ensemble des mesures prises pour l’intérêt des populations gabonaises. Un tour d’horizon clôturé par la traditionnelle phase de questions-réponses.

C’est devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux que Télesphore Obame Ngomo s’est présenté en conférence de presse. Le conseiller spécial, chef du département communication présidentielle a tenu, dans un élan de solidarité, à traduire son vif soutien à son collaborateur Olivier Obame Ndong, porte-parole empêché pour cause de maladie. Une mise en bouche qui s’est poursuivie par la phase de présentation de l’actualité brûlante du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui tant au Gabon qu’à l’international.

La voix du Gabon de nouveau entendue à l’international !

« Le président de la République a au cours de ces derniers mois fait rayonner la voix du Gabon […] Le Chef de l’État a défendu avec force la vision gabonaise pour un monde multipolaire plus équitable et respectueux des droits des peuples », a indiqué le Télesphore Obame Ngomo. Une posture sobre devant l’ensemble des Etats-membres de l’organisation des nations unies (ONU) à New-York du 20 septembre au 3 octobre 2024.

En marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la transition gabonaise a pris part au sommet de l’avenir. Le Gabon a, une fois de plus et pas de trop, plaidé, l’allègement de la dette et l’accès à des financements confessionnels tels que la rétribution pour la conservation de nos forêts ou la conversion dette-nature. À cela se greffent des têtes-à-têtes avec les hauts responsables des États-Unis avec des perspectives économiques prometteuses.

Les 4 et 5 octobre dernier, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a participé au sommet de la francophonie en vulgarisant sa vision de ladite organisation. Pour le Président de la transition il est indispensable de repenser la Francophonie avec un dispositif intergouvernemental et associatif comme atout pour développer un environnement des affaires et en faveur des initiatives des jeunes pour un futur plus serein

Le projet de constitution et le référendum en marche !

En rappelant le contexte de la rédaction du projet de constitution et les travaux menés par l’Assemblée constituante dont le rapport général a été remis au Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef du département communication à la Présidence de la République gabonaise a souligné que l’organisation des séminaires bipartites du 11 au 15 octobre CTRI-Gouvernement avait pour objectif de passer au crible les observations, amendements et avis suggérés pour l’adoption de la nouvelle Constitution.

Non sans manquer d’annoncer que le projet constitutionnel devrait logiquement suivre les canaux classique en droit c’est-à-dire être adopté par le gouvernement. S’en est suivi l’échange avec les acteurs des médias venus s’enquérir de l’avancement de l’agenda et des promesses faites par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) aux lendemains de l’éviction armée d’Ali Bongo Ondimba. Une étape qui s’est déroulée sans ambages puisque les questions posées ont toutes reçu une réponse.