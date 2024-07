Gabon : 3 nouvelles facultés ouvertes à l’UOB, USTM et à Koulamoutou

Ecouter l'article

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée au sein du temple du savoir le samedi 6 juillet 2024 que le ministre de l’Enseignement supérieur a présenté la cartographie des offres de formation et des capacités d’accueil dans les établissements publics d’enseignement supérieur (EES). Le Pr. Hervé Ndoume Essingone a annoncé la création de 3 facultés au sein de l’UOB, de l’USTM et au CUDEK.

Avec une cuvée 2024 de nouveaux bacheliers qui aspirent tout bonnement à poursuivre leur cursus universitaire localement en phase avec les politiques publiques, il incombe à l’État de paramétrer un cadre adéquat pour accueillir ces néo étudiants. Aussi, dans l’optique de répondre à la demande croissante, le gouvernement de la transition via son ministre du secteur, a annoncé la création de 3 établissements publics dans l’enseignement supérieur.

USTM, UOB et CUDEK font peau neuve !

Longtemps usité à titre d’établissement d’enseignement secondaire pilote, le lycée Paul Kouya mue en Centre Universitaire de Koulamoutou (CUDEK). Un établissement d’enseignement supérieur appartenant à l’Etat qui va permettre de désengorger les universités et grandes écoles de l’Estuaire voire du Haut-Ogooué en offrant des formations spécifiques. Ladite faculté se veut un pôle d’excellence à saisir pour les nouveaux bacheliers.

À ce dernier s’ajoute une branche nouvelle à l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). Il s’agit de la Faculté de Médecine. Ainsi donc, les nouveaux étudiants aspirant à se former dans les métiers de la médecine sont invités à se tourner vers Mbaya et plus exclusivement à Owendo. l’Alma mater des universités au Gabon, l’UOB, comptera désormais en son sein une Faculté des Sciences. Une preuve que des pistes de solutions sont en étude au sein de l’exécutif.