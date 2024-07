Suisse : le styliste gabonais Neguin Yemba’s fait sensation à la 7ème édition AFRODYSSE

Ecouter l'article

Du 31 mai au 2 juin 2024, s’est tenue la 7ème édition AFRODYSSE à la maison communale de Plainpalais à Genève en Suisse. Un événement prestigieux de mode au cours duquel le styliste gabonais vivant au Sénégal Neguin Yemba’s, a une nouvelle fois fait sensation avec ses tenues qui séduisent de plus en plus d’artistes. La panthère du Gabon, s’est distinguée au milieu de 26 designers et artisans dont 12 stylistes, avec sa marque afro-futuriste et avant-gardiste Gringo Custom.

C’est sans aucun doute l’un des plus grands rendez-vous de la mode en Europe, auquel a pris part le jeune Neguin Yemba’s. Après avoir fait fureur à la Dakar Fashion Week au Sénégal en décembre 2023, le styliste gabonais a fait bonne impression à la 7ème édition du AFRODYSSE à Genève. Une plateforme qui a reçu les amoureuses et amoureux de la mode, du design, de l’artisanat et du shopping. Autour d’une sélection exigeante de créatrices et créateurs qui ont respecté la charte éthique. Ces derniers produisent l’essentiel de leurs créations en Afrique.

La fusée Neguin lancée

En effet, parmi ces différentes marques, des noms déjà réputés comme de nouveaux talents, ont présenté leur travail pour la première fois en Europe. C’est donc un défilé avec 12 designers auquel a participé l’habilleur des stars Neguin Yemba’s. La panthère a proposé les créations de sa dernière collection et a, au passage, habillé le maître de cérémonie Johan Djourou. « Aujourd’hui notre premier défilé en Europe s’est réalisé grâce à la volonté de Dieu Merci à l’organisation AFRODYSSÉE pour leur envie de montrer le travail des marques basées en Afrique au monde, pour leur invitation ». C’est sans aucun doute le début d’un long parcours.

Il faut dire que le jeune Neguin Yemba’s ne cesse d’impressionner en matière de mode. Il est clair que dans quelques années il devrait devenir une référence. « Vous pouvez être fiers les Gringos ,vous qui donnez de la force de loin ou de près malgré que le travail se fait dans le silence avec ma petite équipe, on a quand même fait sensation ces dernières années sans relâche afin de nous donner des objectifs de mettre la culture en avant » a-t-il déclaré sur sa page.



Avec déjà plusieurs artistes dans son répertoire dont le meilleur rappeur ivoirien Didi B avec lequel il a collaboré sur le morceau Shogun, la star montante de la musique gabonaise CJ Tell’M récemment signé en major, la star Naija Mr Eazy, ou encore le footballeur fashionista et star de l’équipe de France et du FC Barcelone, Jules Kounde, le jeune gabonais démontre qu’en alliant travail, rigueur et discipline on peut atteindre ses objectifs. Un bel exemple de réussite et une belle preuve de persévérance.