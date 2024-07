Gabon : présentation de deux ouvrages écrits par l’ancien ministre d’Etat Paul Malekou 

Ecouter l'article

Il fait partie des derniers témoins vivants de l’histoire post-indépendance du pays. C’est pour léguer aux générations présentes et futures une trace indélébile de ce patrimoine historique que l’ancien ministre d’Etat, Paul Malékou, a publié coup sur coup deux ouvrages passionnants. L’un intitulé « Le secret des choses cachées : candide dans le marais de la politique gabonaise (1964 – 2009 » et l’autre « Gabon terre de prédation » parus respectivement cette année aux éditions Doxa. La présentation a été faite ce 1er juillet 2024 au sein des locaux de la Bibliothèque universitaire de l’Université Omar Bongo.

C’est en présence de plusieurs autres témoins et acteurs de cette période charnière de l’histoire politique du Gabon, de quelques responsables institutionnels et d’un public venu nombreux, que le doyen Paul Malékou a officiellement rendu publics ses deux ouvrages. Les présentations faites par les professeurs Serge Mboyi Bongo et Placide Ondo ont ensuite donné lieu à des échanges avec l’assistance.

Paul Malékou livre sa part de vérité sur l’histoire politique du Gabon

Ce sont deux ouvrages passionnants dont le premier « Le secret des choses cachées : candide dans le marais de la politique gabonaise (1964 – 2009 », présenté par le professeur Serge Mboyi Bongo, revient sur « les souvenirs personnels des événements vécus » par l’ancien ministre d’Etat Paul Malékou sur la période 1964 – 2009. On y trouve plusieurs anecdotes dans ses rapports avec l’ancien président de la République, Omar Bongo Ondimba, dont il a été l’un des principaux collaborateurs des années durant. Le second, quant à lui, « Gabon terre de prédation », interroge, selon le professeur Placide Ondo « le sens et l’usage du bien commun aussi bien par des nationaux que par des étrangers assignés à la gestion de la chose publique ». Il s’agit en effet pour Paul Malékou de décrire comment le patrimoine matériel et immatériel du Gabon a méthodiquement été spolié.

Si le jeu de questions – réponses a permis à l’auteur d’apporter des précisions sur les thèmes abordés, Paul Malékou s’est surtout réjoui de l’engouement, preuve selon lui de la soif des Gabonais de connaître leur histoire, à travers des témoins vivants. Dans un moment de solennité, le Père Paul Mba Abessole, qui a honoré de sa présence, a ouvert des perspectives à ces chefs d’œuvre, en invitant le doyen Paul Malékou à poursuivre ce travail sur ce qu’il a appelé « la prédation des intelligences ». Évoquant lui aussi un travail salutaire pour les générations à venir, le premier Vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, François Ndong Obiang, a exhorté les descendants des témoins décédés de la période post-coloniale, à sortir les archives de leurs proches et à s’adonner à l’écriture, en vue de répondre à ce devoir de mémoire.

Notons que « Le secret des choses cachées : candide dans le marais de la politique gabonaise (1964 – 2009 » est disponible dans les différentes librairies de la capitale au prix de 25 000 Fcfa et « Gabon terre de prédation » est quant à lui disponible à 30 000 Fcfa.