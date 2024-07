Luck Ondias : « les Gabonais ont le sentiment de s’appauvrir davantage »

Follow on X

Ecouter l'article

Réputé discret et pointilleux sur la toile, le député de la Transition Luck Ondias Souna n’est pas moins disposé à prendre position au moment donné. Preuve en a été faite ce lundi 24 juin 2024 via X sur la situation alarmante à laquelle feraient face les Gabonais depuis le 30 août 2023 et la prise du pouvoir par les militaires.

Déjà mal en point avec la gestion scabreuse du clan Bongo via son instrument vorace le Parti démocratique gabonais (PDG), les populations gabonaises espéraient sortir très vite de ce cauchemar pour vivre des jours heureux sous le CTRI. Si certains individus semblent déjà satisfaits de l’action des militaires, d’autres se montrent plus réservés et dressent un tableau peu reluisant.

Luck Ondias inquiet du Gabon actuel

Loin des pimpoms des vuvuzela de ceux qui semblent avoir besoin de pérenniser le kounabelisme, il est des personnes nommées qui se montrent attachées à la lucidité. C’est assurément le cas du député de la transition Luck Ondias Souna qui ne manque pas une occasion d’interpeller l’exécutif sur la situation réelle de ceux pour qui le « coup de libération » aurait été mené.

Dans une publication sur X ce lundi 24 juin 2024, le parlementaire a souligné que « on ne peut pas parler de stabilité politique, économique, sociale et même démocratique, quand la majorité des Gabonais ont le sentiment de s’appauvrir davantage et qu’ils ne voient pas leur quotidien s’améliorer ». Une sorte de sonnette d’alarme sur la prospérité du pays très mal partagée. Gageons que cet appel sera entendu par qui de droit.