Gabon : vers la mise en place des dispositifs innovants des PMI

Toujours en quête de solutions pour garantir un meilleur accompagnement des industriels, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette a reçu le mercredi 25 septembre 2024, les responsables des sociétés Olam Palm and Rubber et Foberd Gabon. Au menu des échanges, la mise en place de mécanismes efficaces et innovants pour soutenir les Petites et moyennes industries (PMI) gabonaises.

Résolument engagé à rendre fort le tissu industriel gabonais, le patron de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette a échangé avec les grandes entreprises industrielles que sont Foberd Gabon et Olam Palm and Rubber le 25 septembre. Il était question pour les parties prenantes de réfléchir sur les dispositifs à mettre en place pour soutenir les PMI et la sous traitance industrielle et ce conformément au souhait du ministre de l’Industrie.

Le ministère de l’Industrie main dans la main avec les entreprises industrielles

Ainsi au terme de cet entretien, le ministre de l’Industrie, n’a pas manqué d’exprimer tout l’intérêt qu’il porte aux deux entreprises industrielles que sont Foberd Gabon et Olam Palm and Rubber. Au cours de cette rencontre , plusieurs propositions ont été faites au membre du gouvernement qui n’a pas hésité à marquer son approbation. Des échanges techniques vont se poursuivre en vue d’aboutir à une collaboration entre Olam Palm and Rubber, Foberd Gabon et le ministère de l’Industrie.

Il est donc prévu à long terme l’émergence d’un tissu dynamique de Petites et moyennes industries portées par nos compatriotes en chômage,en quête de réinsertion et porteurs de projets industriels. Des résolutions qui démontrent les actes forts que le patron du secteur de l’Industrie gabonaise, François Mbongo Rafemo Bourdette ne cesse de poser pour impulser un souffle nouveau dans le département ministériel dont il a la charge et ce conformément aux souhaits du Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.