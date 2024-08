Semaine de l’allaitement : quelques positions utiles pour une bonne production de lait

Ecouter l'article

Le lait maternel est irremplaçable, en raison des multiples avantages et vertus pour la santé de la mère et de l’enfant. À l’occasion de la semaine de l’allaitement qui se tient du 1er au 7 août 2024, il est important d’édifier la mère allaitante sur la posture à adopter afin de pratiquer l’allaitement dans de bonnes conditions comme le recommandent l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF).

L’allaitement est l’un des moyens le plus efficaces pour lutter contre la mortalité infantile mais constitue également un gros atout pour le système immunitaire de la mère allaitante en ce sens qu’il diminue le risque pour cette dernière de contracter différents cancers notamment ceux des ovaires, du sein et de l’utérus. Cependant, en raison des douleurs du début qui causent parfois des crevasses (des fissures sur le sein), plusieurs mères se découragent et optent pour le lait artificiel. Une option qui n’est pas recommandée par l’OMS et l’UNICEF.

Quelques positions confortables pour allaiter

Dans l’optique de changer la tendance, et d’amener un plus grand nombre à prioriser l’allaitement maternel d’une part, et d’autre part avoir une bonne production de lait, les Sages-femmes préconisent différentes positions « le ballon de rugby, qui consiste à placer le bébé sur le long de la hanche de sa mère, maintenu sur un coussin à la hauteur du sein ». Il y a également « la madone. Dans cette position, la mère est installée sur un siège confortable avec un dossier, pour rester à l’aise la tétée se prolonge ». Les positions « à califourchon. Le bébé est à la verticale, à califourchon sur la cuisse de sa mère », allongé. Dans cette position la mère est allongée sur le côté, la tête appuyée sur un oreiller ou sur son bras».

Voici entre autres les pratiques préconisées par les spécialistes pour encourager les femmes à privilégier l’allaitement. D’ailleurs, les professionnels de santé rappellent que « l’allaitement n’est pas censé faire mal. Dans la plupart des cas, les mamelons douloureux sont dus à une position incorrecte du bébé au sein. Beaucoup de mères ressentent un soulagement immédiat dès qu’elles placent le bébé correctement ». Ainsi les mères sont invitées à prendre des positions confortables et se sentir libres de donner le sein aux bébés.