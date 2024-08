Gabon-USA : un tête-à-tête entre le Gén. Oligui Nguema et Joe Biden en septembre prochain

Ecouter l'article

C’est ce que révèle le magazine trimestriel anglophone The Africa Report dans un article paru ce lundi 05 août 2024. Selon ce média, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema, qui prendra part à la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, du 19 au 26 septembre 2023, devrait s’entretenir avec le président américain Joe Biden. Une rencontre qui devrait permettre de faire le point sur le processus de transition et des relations entre Libreville et Washington.

Cette probable rencontre entre le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et le numéro un de la première puissance mondiale interviendra un an après le coup d’État militaire du 30 août 2023. Elle se déroulera dans un contexte pour le moins particulier, puisque au lendemain de la prise de pouvoir des Forces armées gabonaises (FAG), les États-Unis avait suspendu certaines de ses aides étrangères à Libreville.

Transition, coopération et base navale chinoise au menu du face-à-face Oligui Nguema-Biden

Mais la relation entre les deux pays semble progressivement s’être améliorée. Le président de la Transition a multiplié des contacts avec des officiels américains, le dernier en date étant l’échange le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell en juillet dernier. « L’objectif premier est d’aborder nos relations bilatérales et la manière de les faire progresser en tenant compte des intérêts mutuels », a déclaré le secrétaire d’État adjointe aux affaires africaines, Molly Phee, à The Africa Report.

Si pour l’heure les détails de cette rencontre entre le Général Oligui Nguema et Joe Biden restent à déterminer, elle constitue une opportunité majeure pour le Gabon qui s’est lancé dans une réforme ambitieuse de ses relations avec les autres États. « Oligui Nguema a choisi une voie différente pour réformer la relation avec la puissance coloniale, la France, avec les États-Unis, d’une manière beaucoup plus constructive et moins conflictuelle », et « C’est une preuve de sa volonté d’explorer une autre façon de s’engager. », a analysé Joseph Sany, vice-président du Centre pour l’Afrique de l’Institut américain de la paix, à Washington, interrogé par The Africa Report.

Il faut dire que, outre le processus de Transition en cours au Gabon et le renforcement de la coopération entre les deux pays, cette invitation intervient dans un contexte de tension entre les États-Unis et la Chine, au sujet du projet d’implantation d’une base navale chinoise sur les côtes gabonaises. Il pourrait donc être en bonne place des discussions entre les deux hommes, surtout qu’en septembre également, le chef de l’État gabonais sera l’hôte de son homologue chinois, Xi Jinping.