Gabon : l’allaitement une protection sûre contre le cancer de l’ovaire et sein

Du 1er au 7 août 2024 marque la semaine mondiale de l’allaitement maternel. Une résolution prise en 2018 par l’Assemblée mondiale de la Santé en tant que stratégie importante de la santé. Profitant de cette semaine, les experts scientifiques du Centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori ont mis à l’honneur cette pratique qui constitue l’un des moyens efficaces de lutte contre le cancer de l’ovaire et du sein.

C’est sous le thème « la sage-femme face au défi de l’allaitement » que se déroule la semaine mondiale de l’allaitement débuté le jeudi 1er aout 2024. En effet, l’allaitement maternel comme l’indique l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) constitue le premier vaccin du bébé, car il le protège contre la diarrhée, les infections de l’oreille et des bronches et d’autres problèmes de santé. Une pratique qui a également des avantages sur la santé de la mère « il est crucial de comprendre que l’allaitement diminue le risque de contracter différents cancers notamment ceux des ovaires, du sein et de l’utérus » a confié un médecin participant à la rencontre au CHUMEFJE.

L’allaitement, un atout pour le système immunitaire des femmes

Prenant en compte les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il serait judicieux que les femmes adhèrent massivement à l’allaitement maternel qui, au final, est bénéfique pour leur santé. Il faut dire qu’au Gabon, chaque année, près de 400 personnes meurent du fait des cancers féminins, dont 88% attribués aux cancers du col de l’utérus et du sein. Par ailleurs d’autres avantages de l’allaitement sont « la réduction du risque d’hémorragie post-partum, le renforcement de l’immunité de l’enfant, le développement de l’intelligence grâce aux acides gras oméga 3 et oméga 6 » précisent les sages-femmes.

Rappelons que la semaine mondiale de l’allaitement prendra fin le 7 août prochain. Une semaine au cours de laquelle le grand public est sensibilisé sur les vertus du lait maternel. « Par la promotion de l’allaitement et qui pratiqué à bonne escient peut sauver 820.000 vies par lesquelles 87% sont des nourrissons de moins de 6 mois » avait martelé la Présidente de la société de Néonatalogie, le pr. Megne Mbo Murielle, lors des 5èmes journées nationales dédiées à la sensibilisation et à l’allaitement du nouveau-né. Il est toutefois à déplorer un silence du ministère de la Santé dirigé par le Pr. Adrien Mougougou face à un enjeu aussi important.