SEEG : préavis de grève levé après le début effectif du paiement du 13ème mois

La crise qui secoue la société d’énergie et d’eau du Gabon depuis le 11 décembre dernier est en passe de connaître un dénouement heureux. C’est en tout cas ce qui ressort de la note adressée ce 21 décembre 2023 par la présidente du Syndicat national des travailleurs du secteur eau et électricité (SYNTEE+), Sandrine Ogoula, à l’ensemble des adhérents.

Après 10 jours de bras de fer, ponctués de violences, d’interpellations, mais aussi d’âpres négociations, la direction générale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon et les principaux syndicats de l’entreprise parapublique, sont finalement tombés d’accord sur un plan de règlement du point de discorde à savoir, le paiement du 13e mois. Un dénouement qui a conduit le SYNTEE+ à lever le préavis de grève déposé le 11 décembre.

Un plan de règlement du 13e mois échelonné jusqu’à la fin du mois de janvier 2024

Malgré les débordements du 11 décembre, qui ont donné lieu à des interpellations de leaders syndicaux, direction générale et syndicalistes n’ont jamais rompu le contact. En effet, si la note qui a mis le feu aux poudres indiquait que la prime ne serait pas payée cette année, les négociations ont permis de tomber d’accord sur un paiement suivant un calendrier bien précis.

Alors que la direction proposait de régler le 13ème mois à l’ensemble du personnel concerné le 31 mars 2024, les syndicats s’y sont fermement opposés. Par la suite, une seconde proposition faisait état d’un règlement échelonné, en commençant par les agents exécutants. Une base de départ que les syndicats ont accepté, tout en posant comme condition que les derniers règlements devraient avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2024.

Ainsi, selon le calendrier défini, les agents d’exécution et de maîtrise sont à la caisse depuis ce 20 décembre, et ce jusqu’au 25 décembre. Suivront ensuite les agents de maîtrise supérieure, les cadres, les cadres supérieurs, les cadres directeurs, pour finir avec les cadres dirigeants, entre le 22 et le 28 janvier 2024. Notons que malgré un chiffre d’affaires de 227 milliards de FCFA en 2022, la SEEG, qui a subi les affres de la mal gouvernance, connaît des difficultés financières qui mettent en péril son fonctionnement.