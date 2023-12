Gabon : première réussie pour les Digie Women Awards

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sous la tutelle du ministère des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication que la cérémonie des récompenses de l’année Digiewomen awards s’est tenue le samedi 16 décembre 2023. Honorant toutes les femmes et entreprises digitales gabonaises, cet événement a été une réussite totale.

Organisée en partenariat avec la mairie de Libreville et Digiewomen school, cette initiative visait à honorer, couronner la gent féminine s’étant distinguée dans le secteur durant l’année 2023. C’était donc une belle brochette de personnalités influentes dans le domaine du digital qui ont reçu des encouragements au cours de cette cérémonie exceptionnelle.

Les femmes mises à l’honneur

En effet, cette première édition s’est articulée autour du thème « Comment les politiques contribuent-elles à l’inclusion numérique des femmes », une thématique animée par le ministre de tutelle Laurence Ndong, le deuxième maire adjoint au maire de Libreville Annie Christel Limbourg Iwenga, le délégué général du groupe Eramet en Afrique Loise Tamalgo et la directrice de Digiewomen school Christine Baguela.

Il était donc question de débattre sur cette question importante au développement du pays mais surtout pour le secteur numérique qui tend encore à se faire valoir. Il s’agissait donc d’apporter des suggestions pour un changement significatif dans le domaine du digital. Qu’il s’agisse d’innovation, de leadership ou l’impact social, en intégrant le digital.

création d’un incubateur dédié aux métiers du numérique

Il convient de souligner que les Digiewomen Awards 2023 ont également été l’occasion pour les promoteurs de l’événement de lancer un nouveau projet. Il s’agit de la création d’un incubateur en ligne dédié aux métiers du numérique pour les femmes au Gabon. Une innovation qui vise à fournir les compétences nécessaires aux femmes afin que ces dernières réussissent dans ce domaine en plein essor. Aussi, qu’elles s’autonomisent économiquement tout en réduisant les inégalités de genre dans le secteur du numérique. C’était donc une cérémonie réussie qui a vu l’émoi de la population et encore plus des multiples lauréates. L’événement s’est cloturé sur une collation et le rendez-vous a été pris pour l’an prochain.