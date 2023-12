Gabon : près de 2,8 milliards de dépenses de personnel pour l’hôpital Jeanne Ebori

Ecouter cet article Ecouter cet article

Faiblesse des tutelles techniques et financières en plus du contrôle administratif et budgétaire. Indépendance vis-à-vis de l’Etat central et de ses comptes. Absence de reporting sur la performance financière. Au Gabon, la quasi-totalité des établissements publics gravitant autour de l’Etat, ne semblent pas s’accommoder des règles d’orthodoxie financière. Il faut dire que certaines de ces structures à l’image du Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne EBORI (CHUMEFJE), n’hésitent pas à placer les salaires et traitements en haut de leur liste de dépenses avec près de 2,8 milliards de FCFA en 2023.

En dressant l’état des lieux de leurs dépenses et recettes au titre de l’exercice 2023, la direction générale du Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne EBORI (CHUMEFJE) n’a pas manqué de présenter le bilan de ses dépenses. Exécutées à hauteur de 5,4 milliards de FCFA en 2023 sur des prévisions de 7,7 milliards de FCFA, celles-ci ont fait la part belle aux dépenses de personnel, incluant entre autres diverses primes, vacations et gratifications.

Des dépenses de personnel qui représentent plus de 47% des dépenses totales

A l’analyse de ce poste de dépense, il ressort que pas moins de 2,7 milliards de FCFA ont été décaissés en salaires pour le personnel en 2023, soit 47,17% des recettes totales générées qui se sont chiffrées à un peu plus de 5,9 milliards de FCFA. Un montant colossal consacré aux dépenses de personnel qui aurait même pu être encore plus important, puisque les prévisions de la direction générale de cet hôpital, censé être un fleuron de la recherche médicale et de l’innovation en matière de santé au Gabon, se chiffraient à près de 3,2 milliards de FCFA en 2023.

Des primes de responsabilité chiffrées à près de 595 millions de FCFA

Essentiellement tourné vers la quote part destinée au principal pour 1,258 milliards de FCFA, le montant destiné aux gardes, vacations et autres astreintes pour 920,3 millions de FCFA et plus étonnant, aux primes de responsabilité pour un montant de 593,2 millions de FCFA, ces dépenses de personnel d’un Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne EBORI qui tout au long de l’année, a brillé par des « séquestrations » répétées de certains de ses patients pour impayés, interpelle à plus d’un titre.

Quand on sait que le Pr. Jean François Meye, directeur général de la structure, réclame une rallonge de subvention étatique d’un peu plus de 7 milliards de FCFA estimant les besoins de son hôpital à un peu plus de 8 milliards de FCFA par an, les nouvelles autorités devraient dans un premier temps, s’atteler à remettre la bonne gouvernance au coeur de sa gestion. A noter que ces 2,791 milliards de FCFA de dépenses de personnel exécutées en 2023, ont représenté bien plus que l’ensemble des dépenses de biens et services, de transfert et d’investissement, qui elles, se sont chiffrées à 2,631 milliards de FCFA en 2023.