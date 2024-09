Santé : l’addiction, une maladie dangereuse très négligée

Ecouter l'article

La consommation d’une substance ou encore la dépendance à une activité a des conséquences délétères. C’est ce que déclarent les spécialistes engagés dans la lutte contre les addictions. Au Gabon, cette pathologie qui aux effets dévastateurs, semble très souvent laissée pour compte notamment par les autorités compétentes. Un constat qui nécessite que la sonnette d’alarme soit tirée afin de sensibiliser un plus grand nombre sur le danger des addictions.

L’addiction est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d’un produit tel que le tabac, l’alcool voire les drogues, ou encore sur la pratique anormalement excessive d’un comportement et qui a de très mauvaises conséquences. Notamment des perturbations de la vie professionnelle, personnelle et sociale, pire une modification de l’équilibre émotionnel, ou encore une perte du niveau de consommation. À ce propos, le chantre émérite de la lutte contre les drogues, le Dr. Alphonse Louma n’a de cesse de rappeler la nécessité de mener des campagnes de prévention et sensibilisation dans les établissements scolaires autour des conséquences néfastes qu’entraînent les addictions aux drogues chez les jeunes.

Les conséquences multiples de l’addiction

Bon nombre d’individus ne le réalisent pas mais, l’installation d’une addiction engendre de multiples conséquences qui s’installent dans un délai plus ou moins court, dont l’issue peut s’avérer tragique. En effet, les premières conséquences de l’addiction sont une modification du caractère, et les troubles de l’humeur s’installent progressivement. Face à cette situation, le pharmacien et addictologue, le Dr. Alphonse Louma Eyougha a indiqué que « l’addiction aux drogues est une maladie chronique. En fumant, et en consommant de l’alcool, ces personnes s’exposent à la mort lente et aux maladies chroniques ». D’où l’impérieuse nécessité pour les proches de ne point prendre à la légère cette maladie.

De ce fait, les membres de la cellule familiale sont invités à faire preuve de vigilance comme l’a très souvent préconisé le Dr. Alphonse Louma. En ayant un regard attentif, les chances d’aider la personne addicte demeurent grandes. Par ailleurs, le ministère de la Santé, et les brigades chargées de lutter contre les drogues sont appelés à faire preuve de plus de réactivité puisque une consommation abusive peut entraîner des troubles de santé mentale. Le pays ne disposant pas d’une structure appropriée pour traiter la santé mentale, le seul hôpital psychiatrique qu’est Melen est en surpopulation. Les autorités sanitaires du pays sont attendues sur la question.