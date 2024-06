Lutte contre les drogues : la mairie d’Owendo en soutien à l’ONG « Agir pour le Gabon »

Ecouter l'article

La consommation de produits illicites ne cesse de prendre de l’ampleur au Gabon surtout auprès des jeunes. Consciente de l’impact néfaste de la consommation des substances illicites, la municipalité de la commune d’Owendo a décidé d’apporter un soutien à l’endroit de l’Organisation non gouvernementale « Agir pour le Gabon ». C’est en substance ce qui ressort de la conférence de presse qui s’est tenue ce mercredi 26 juin 2024.

Le monde a célébré ce mercredi 26 juin 2024, « la journée internationale contre l’abus et le trafic des stupéfiants ». Profitant de cette commémoration, le Président de l’ONG Agir pour le Gabon par ailleurs pionnier dans la lutte contre le Tabagisme, le Dr Alphonse Louma et la mairie de la commune d’Owendo ont décidé d’unir leurs forces afin de venir à bout du problème de prolifération des drogues. « Les communes sont des lieux de prolifération des drogues, nous le savons tous. Désormais la mairie d’Owendo et Agir pour le Gabon sont partenaires, nous avons décidé de nous mobiliser ensemble pour la protection de la population jeune » a déclaré le Dr. Louma Alphonse.

La mairie d’Owendo un partenaire dans la lutte contre la drogue

Selon le président de l’ONG Agir pour le Gabon, la toxicomanie est une maladie comme les autres, mais dont la prise en charge nécessite de la patience et surtout un processus de sevrage suffisamment rigoureux. « Tout comme les malades du Sida, les toxicomanes méritent également méritent également d’être pris en compte » a déploré le Dr. Alphonse Louma. Lequel a précisé que la consommation de la drogue peut également engendrer des maladies psychiatriques. Malheureusement le pays ne disposant que d’une seule et unique structure dédiée aux maladies mentales est dans l’incapacité de traiter ces derniers, résultats ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, errant ça et là à travers les artères de la capitale. « La volonté politique est un gros problème, et les toxicomanes sont laissés pour compte. Il n’y a pas de structure pour les accueillir et Melen n’est pas en capacité de traiter tout ça ».



Prenant la parole, le Directeur général des affaires culturelles, Brice Estebane Nguema Mba n’a pas manqué de féliciter le Dr. Louma pour les efforts déployés depuis des années dans la lutte contre les stupéfiants. « Les drogues fortes détruisent notre jeunesse, et tout cela est consécutif à l’oisiveté également. Nous allons procéder à la création d’activités pour les jeunes afin de les éloigner des drogues » . Cet accompagnement de la mairie est un pas important dans cette lutte. Ainsi l’avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions est assurément une occasion pour le gouvernement de transition de s’investir de ce côté.