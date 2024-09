États-Unis : Eric Adams, maire de New-York inculpé pour financement illégal de sa campagne !

Ecouter l'article

Eric Adams, le maire démocrate de New York, a été inculpé par le parquet fédéral de Manhattan dans le cadre d’une enquête sur le financement de sa campagne électorale victorieuse de 2021. Cette annonce, révélée par le New York Times le 25 septembre, marque une première dans l’histoire de la ville aux 8,5 millions d’habitants. Les accusations portent sur des dons illégaux provenant de sociétés du secteur de la construction, liées à la Turquie.

Depuis plusieurs mois, Eric Adams faisait l’objet d’un examen minutieux. Lequel a été intensifié par la démission récente de plusieurs membres clés de son équipe, dont le commissaire à la Santé et le chancelier à l’Éducation. Une situation qui fragilise davantage sa position. Et ce, alors que son mandat est déjà marqué par une baisse significative de sa côte de popularité, en raison d’une montée des préoccupations liées à la criminalité, au coût de la vie et à une crise du logement sans précédent.

L’entre-deux aux effets pervers !

Si Eric Adams, ancien capitaine de police, avait été élu sur la promesse de renforcer la sécurité, il a, au fil du temps, posé des actions qui ont laissé planer un doute sur sa probité morale. D’ailleurs, sa situation actuelle soulève des questions sur l’avenir de son administration et sur la confiance des citoyens envers leur maire. Alors que les enquêtes fédérales se multiplient, la ville de New York regarde avec inquiétude l’évolution de cette affaire.

Pour sa part, l’édile de la ville de New-York a d’ores et déjà fait savoir que ces accusations ne relèvent pas d’une quelconque vérité. Au contraire, le maire démocrate a fermement déclaré son innocence. affirmant qu’il avait toujours su qu’il deviendrait une cible en défendant les intérêts des New-Yorkais. « Si je suis inculpé, je suis innocent et je me battrai avec toute ma force et mon esprit », , a-t-il conclu. À l’heure où nous couchons ces lignes, les fédéraux auraient déjà perquisitionné son domicile. Nous y reviendrons !