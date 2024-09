France : Michel Barnier nommé Premier ministre

Ecouter l'article

Il aura fallu un peu moins de deux mois à Emmanuel Macron depuis la démission de Gabriel Attal pour nommer le nouveau Premier ministre de la France. Une première du genre depuis le début de la 5ème République. C’est donc ce 5 septembre 2024 que l’Elysée a annoncé le nom de l’ancien Commissaire européen, Michel Barnier comme nouveau locataire de Matignon (Siège de la Primature française, ndlr).

C’est au terme de plusieurs semaines de tractations avec l’ensemble des chefs de partis et présidents de groupes à l’Assemblée nationale qu’Emmanuel Macron a enfin opté pour l’option Barnier. Une décision loin d’être évidente puisque le chef de l’Etat français était à la recherche d’un visage capable de garantir la stabilité des institutions en rassemblant le plus possible autour d’un programme de gouvernement.

Emmanuel Macron opte pour la droite à Matignon

« Constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays », telle est désormais la mission de Michel Barnier qui devra proposer au chef de l’Etat des noms de personnalités capables d’incarner ce rassemblent. Si l’option Michel Barnier s’est précisée dans la journée du mercredi, Emmanuel Macron a surtout pris le soin de miser sur un candidat « Macron compatible ». En effet, appartenant à la famille de la droite et militant au sein du parti Les Républicains (LR), Michel Barnier est surtout un européen convaincu.



Libéral convaincu, celui qui a été plusieurs fois ministres dans différents gouvernements de droite est surtout connu pour avoir mené les négociations pour le compte de l’Union européenne, en vue de la sortie du Royaume Union de la communauté. Si l’Elysée assure avoir pris des précautions pour que Michel Barnier ne soit pas censuré par l’Assemblée nationale, l’option d’un candidat de droite va sans doute créer des remous au sein de la gauche française qui estime avoir remporté les élections législatives. D’ailleurs, plusieurs partis de gauche dont La France insoumise (LFI) avaient déjà indiqué qu’ils censureraient tout Premier ministre qui viendrait perpétuer la politique d’Emmanuel Macron. Quoi qu’il en soit, Michel Barnier devrait désormais s’atteler à donner des gages à l’extrême droite, qui fait en réalité office de juge dans cette Assemblée, s’il veut voir son gouvernement tenir dans la durée.