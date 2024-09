Russie : le meurtrier de François Ndjelassili condamné à 8 ans de prison !

Ecouter l'article

Un tribunal d’Ekaterinbourg, en Russie, a condamné Daniil Fomin à huit ans de prison pour le meurtre de François Ndjelassili, un étudiant gabonais. Cette décision met fin à une affaire qui a suscité une large attention en raison des violences raciales et des traitements réservés aux étudiants étrangers en Russie, rapporte Bobnews24.

C’est une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive en août 2023 à Ekaterinbourg, sis à l’est des monts de l’Oural, au kilomètre 1814 du mythique Transsibérien. Plus d’un an après, Daniil Fomin qui était accusé d’avoir poignardé à mort un brillant étudiant gabonais répondant au nom de François Ndjelassili et ce, après une altercation dans un restaurant Burger King, qui s’est prolongée à l’extérieur.

Un meurtre aux relents racistes assumés ?

C’est en tout cas ce que révèlent des témoins à la Police locale. Selon ces derniers, la confrontation avait été marquée par des insultes racistes avant le coup de couteau fatal. Pendant le procès, Daniil Fomin a plaidé la légitime défense, mais des spéculations ont suggéré des liens avec un groupe suprémaciste blanc. Lesquelles sont renforcées par le soutien d’une chaîne néonazie qui a collecté des fonds pour ses frais juridiques.

Les procureurs avaient initialement requis une peine de 11 ans d’emprisonnement. Mais le tribunal a opté pour une condamnation de 8 ans. Cette décision a également mis en lumière des préoccupations sur la réponse des forces de l’ordre. Deux policiers de la circulation ont également été licenciés pour mauvaise conduite après qu’une vidéo les a montrés en flagrante non assistance à personne en danger.

Quand le cas François crée une jurisprudence en Russie !

Selon les juges en charge de l’affaire, elle a permis de révéler des défis importants pour les étudiants étrangers en Russie. Tout en ravivant le débat sur la sécurité des minorités et la réponse des autorités face aux incidents racistes. À l’heure où nous couchons ces lignes, des groupes de défense continuent de demander des améliorations dans la protection des étudiants internationaux. Le gouvernement russe n’a pas commenté officiellement l’affaire ni ses implications pour la sécurité des étudiants étrangers.