SAMEAU : CANAL + forme une trentaine de compatriotes à l’animation télé et radio

Ecouter l'article

CANAL +, l’acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma a une fois de plus manifesté son engagement sociétal. En effet, au cours de la 4ème édition du Salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (SAMEAU), l’entreprise citoyenne a sponsorisé la formation de 36 compatriotes à l’animation télé et radio. Un atelier qui a été animé par Frida Elisha de A+ Bénin, Steeve Anderson Bandzambi de Gabon 1ère et Carl Rogers de Street 103 du jeudi 12 au samedi 14 septembre 2024 au Musée national de Libreville.

Après la formation de 10 jeunes compatriotes à la création de contenus lors de la dixième édition des Sambas professionnels à Libreville, l’opérateur de distribution des programmes télévisés CANAL+, a renouvelé son engagement en faveur de la formation pour la 4ème édition des SAMEAU. Une initiative figurant parmi les priorités du Groupe CANAL+ en Afrique. Ce sont 36 compatriotes qui ont reçu des rudiments sur l’animation télé et radio par des professionnels gabonais et internationaux. Une action conduite par cet opérateur économique depuis de nombreuses années à travers son label de formation CANAL+ UNIVERSITY.

36 jeunes animateurs formés sous la houlette de Canal +

En effet, CANAL+ n’a pas oscillé à financer à 100% la formation de 36 jeunes gabonais venus de l’hinterland et du grand Libreville. Il s’agit de l’atelier sur « l’animation télé et radio ». C’est donc des étudiants, des amateurs et des professionnels et des passionnés qui ont bénéficié gratuitement de l’expérience et du savoir-faire de Frida Elisha de A+ Bénin, Steeve Anderson Bandzambi de Gabon 1ère et Carl Rogers de Street 103 pendant trois jours. Ces derniers ont appris le rôle que joue un animateur, comment doit-il se tenir, comment faut-il formuler les thèmes d’émission, comment sortir son originalité, la voix et ses modulations ainsi que les pièges à éviter en tant qu’animateur.

Entre exercices pratiques et simulation d’émission, cet atelier s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Outre la formation, les coachs ont prodigué des conseils aux participants. Il convient de souligner que cet atelier fait partie d’une série de formations réalisées dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de CANAL+. A noter que la thématique des SAMEAU 2024 était « les médias gabonais et les nouveaux défis à l’ère de l’intelligence artificielle ». Rappelons que l’an dernier pour la 3ème édition des SAMEAU une trentaine de jeunes ont été formés sur la réalisation, le montage vidéo et le pilotage de drone sous le parrainage de CANAL+. Le rendez-vous a été pris pour 2025.