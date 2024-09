Gabon : la restauration du rôle de l’Église au cœur de la conférence Oracles et Transferts Actes 3

Ecouter l'article

Le gymnase d’Oloumi dans le 5e arrondissement de Libreville a servi de cadre le samedi 14 septembre 2024, à la Conférence « Oracles et Transferts Acte 3 » de l’année 2024. Une rencontre qui a été rehaussée par la présence des principaux orateurs que sont le Dr. Mike Jocktane, Évêque général des ministères Christ révélé aux nations (CRN) et l’évêque Robert Ondoa.

Dans le but de partager la vision d’une Église forte et influente au sein de la nation gabonaise, l’Évêque général, Dr. Mike Steeve Jocktane a initié une rencontre à laquelle ont pris part de nombreux pasteurs des églises de réveil et charismatiques du Gabon ainsi que les membres du corps du Christ, dénommé « Oracles et transferts acte 3 ». Cette rencontre visait principalement à transmettre des grâces divines aux serviteurs de Dieu.

Pour l’Évêque général, Dr. Mike Steeve Jocktane, une église forte et influente, doit prioriser « La vertu de la loyauté ». Point autour duquel s’est d’ailleurs articulé son message tiré du livre de Genèse 5:29 « L’histoire de Noé et ses enfants a pour objectif de nous mettre en garde contre les dangers de l’indiscrétion et du manque de loyauté(…) le nom que porte Noé est une prophétie de ce que Dieu s’apprête à faire sur la terre c’est à dire apporter la paix et le réconfort ». Ainsi, les chrétiens présents à cet événement ont pu bénéficier d’un enseignement du transfert d’un héritage spirituel.

La conférence Oracles et Transferts à proprement dit

Il est important de rappeler que la conférence « Oracles et Transferts » est un programme de prédication conçu pour les leaders de l’Église et les fidèles. Démarrée en janvier dernier, elle n’a ni pour vocation, ni pour finalité de créer une fédération ou un regroupement d’églises. Les participants n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à l’issue de cette rencontre. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.