Référendum : Loïc Moudouma déjà en campagne pour le Oui

En visite à Ndendé dans la province de la Ngounié du 3 au 5 août 2024, le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, le Capitaine de vaisseau, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a rencontré les populations de cette localité. Occasion pour le membre du gouvernement d’exhorter les ces dernières à voter massivement pour le OUI au référendum.

C’est dans le cadre de la tournée en faveur de la promotion de la nouvelle constitution qui se déroule du 3 au 5 août 2024 dans la province de la Ngounié que le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, par ailleurs natif de ladite province, le Capitaine de vaisseaux Loïc Ndinga Moudouma a défendu la position favorable pour le Oui au référendum constitutionnel. « Pour que la constitution soit forte vous avez le devoir de voter, cette élection à venir c’est pour choisir le oui » a martelé le membre du gouvernement.

Loïc Ndinga Moudouma en campagne pour le Oui dans la Ngounié

Pour le membre du gouvernement, consentir à voter Oui pour l’adoption de la nouvelle constitution lors des élections à venir en dépit des controverses qui règnent c’est faire le choix d’avoir des institutions solides et cela n’est possible qu’avec l’implication et la participation des populations aux décisions importantes pour notre pays. Devant le discours tenu par Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, les populations se sentant rassurer ont tenu à rappeler leur engagement à voter le Oui. « En ce qui concerne le référendum, la jeunesse de Bokoro a opté pour le Oui sans réflexion parce que nous voyons ce que le CTRI est entrain de faire à travers le pays » a déclaré un représentant de la jeunesse.

Prêtant attention aux multiples préoccupations adressées par les populations de la localité, lesquelles constituent un obstacle pour leur bien-être ainsi que leur épanouissement, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le Capitaine de vaisseaux Loïc Ndinga Moudouma a rassuré ces dernières de se constituer comme chantre auprès du Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Notons que cette rencontre a également été l’occasion pour les parlementaires de présenter le bilan de leurs activités.