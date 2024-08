Gabon : les orientations des étudiants à l’étranger prioritairement réservés au sein des établissements publics

Follow on X

C’est par le biais d’un communiqué que le Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnel (SOSUP) a informé de la mise à disposition dès ce mardi 06 août 2024 des attestations d’orientation universitaires pour les nouveaux bacheliers ayant émis les vœux de se scolariser à l’Étranger ainsi que dans les Instituts et Grandes écoles publics au Gabon. A cet effet, cette entité a tenu à préciser que pour le cas spécifique des études à l’étranger, les vœux devront prioritairement être issus des établissements publics d’enseignement supérieur.

Si pour l’année académique 2023/2024 l’État avait déjà averti, les étudiants qui souhaitaient poursuivre leurs études à l’étranger dans une université privée ne devaient pas bénéficier de bourse, le gouvernement semble décidé à maintenir sa jeunesse au pays. C’est dans la droite ligne de cette ambition que s’inscrirait donc le Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnel qui a récemment rendu public un communiqué sur le processus d’orientation des nouveaux bacheliers.

Des critères d’orientation à l’étranger plus strict

En effet, outre la mise à disposition dès ce mardi 06 août des attestations d’orientation universitaire, le Secrétaire permanent du SOSUP, Jérémie Mikombo a tenu à apporter des précisions sur la délivrance de ce document. « L’orientation d’apprenants boursiers de l’État ou de toute autre collectivité publique à l’extérieur du Gabon doit se justifier par : l’inexistence des filières et des niveaux de formation dans les établissements nationaux ; l’adéquation entre la formation et les objectifs de développement (formation dans une filière jugée prioritaire), les moyens de la nation et les aptitudes de l’apprenant », peut-on lire dans le communiqué.

Dans le même ordre d’idées, le Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnel a souligné que « les orientations à l’étranger sont prioritairement réservées aux établissements supérieurs d’enseignement public ».