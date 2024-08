Gabon : le Rotary Club Doyen dit non à l’alcool au volant 

Ecouter l'article

C’est au détour d’une conférence de presse qui s’est tenue ce lundi 5 août 2024, que le Rotary Club Libreville Doyen a procédé au lancement de la 14ème édition de l’action de lutte contre l’alcool sous le thème « Non à l’alcool au volant ». Un moyen pour ces derniers de soutenir les efforts du ministère du Transport face à la recrudescence des accidents de la route notamment en période estivale.

Face au nombre sans cesse croissant des accidents de la route, et qui plus sont mortels, l’association humanitaire le Rotary Club Doyen marquant son engagement à lutter contre ce problème a procédé à l’ouverture de la 14ème édition de la campagne dénommée « Non à l’alcool au volant ». Une action qui se tiendra du 5 au 10 août 2024 et qui sera l’occasion pour les différents acteurs de sensibiliser les populations sur les dangers et les conséquences mortels de la consommation d’alcool avant la prise de volant.

5 jours de sensibilisation contre l’alcool au volant

Pour le Président du Rotary Club Libreville Doyen, la lutte contre la consommation de l’alcool avant de prendre le volant est un moyen de sauver de nombreuses vies. « Depuis 2010, notre association humanitaire a inscrit cette lutte comme étant une action traditionnelle en faveur des communautés vivant sur le territoire national (…). À cet effet le slogan utilisé est boire ou conduire, il faut choisir. Et pour cette année la sensibilisation se déroulera le samedi 10 août dans les 1er et 6ème arrondissements de Libreville », a déclaré Hervé Christian Nkoghe Essele.



Outre les campagnes de sensibilisation de masse, et la remise des dons d’Éthylotests au ministère des Transports, les membres du Rotary Club Libreville Doyen appellent les plus hautes autorités de la transition à sévir pour lutter efficacement contre les accidents de la route. « Chaque année, on constate un peu plus que la courbe est croissante. C’est pour cette raison que nous pensons à l’introduction d’un projet de loi comme solution face à la recrudescence des drames sur nos routes. Pour le respect de la réglementation routière je dis non à l’alcool au volant » a conclu l’assistant du Gouverneur de district 9150 du Rotary International, Edgar Moukoumbi.