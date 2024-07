Rachat d’Assala : une dette de plus de 720 milliards à rembourser sur cinq ans

Ecouter l'article

Plus les jours passent, mieux on en sait sur le rachat d’Assala. Le montage financier qui a permis de boucler ce deal « historique » est de plus en plus clair et précis. Au cœur de la transaction, le Russe Gunvor. Partenaire financier de Gabon Oil Company (GOC) et donc de l’Etat gabonais qui en est actionnaire à 100%, le trader s’attend désormais à recevoir un chèque de 12 milliards de FCFA mensuel sur cinq ans et à compter du mois de septembre prochain. Une enveloppe globale de plus de 720 milliards de FCFA à prévoir pour l’Etat, si l’échéancier est respecté.

L’information a été rendue publique par l’administrateur directeur général de Gabon Oil Company (GOC), Marcellin Simba Ngabi. Au cours de son passage lors de l’émission « Les Grands Dossiers » sur Gabon 1ère, le responsable de la compagnie pétrolière nationale est revenu sur les aspects financiers de cette opération conclue en deux phases. La première le 15 février 2024 avec un dépôt de garantie d’environ 123 milliards de FCFA et la seconde le 21 juin dernier, avec un règlement définitif de 513 milliards de FCFA, permis grâce au soutien financier de Gunvor.

C’est justement concernant l’opérateur Russe que plus de détails ont été donnés. S’agissant du remboursement de la somme empruntée par l’Etat, le remboursement devrait se faire sur une durée de 5 ans à concurrence de 20 millions de dollars par mois soit environ 12 milliards de FCFA, en espérant que le cours du dollars reste stable. C’est donc un total annuel de 240 millions de dollars soit 144 milliards de FCFA qui devrait être remboursé annuellement et ce, dès le mois de septembre 2024.

720 milliards de FCFA au terme des cinq ans de remboursement

Si l’on rapporte ce montant de règlement à la durée prévue, ce sont donc globalement plus de 720 milliards de FCFA qui seront remboursés sur la période. Une somme qui pourrait très rapidement grimper étant entendu qu’en cas d’arriérés, des pénalités seront naturellement appliquées par l’opérateur Russe qui a déjà suscité la controverse notamment chez nos voisins de République du Congo et du Tchad. Confirmant la nécessité pour l’Etat gabonais et GOC de répondre aux préoccupations en termes de gouvernance et de gestion, ce remboursement mensuel se présente donc comme un premier test dans le cadre du rachat d’Assala.