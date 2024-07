Makokou : le corps d’un septuagénaire retrouvé avec un œil et la langue arrachés

Ecouter l'article

C’est l’effroyable découverte qui a frappé les habitants d’Endoum, un village situé à 25 kilomètres de Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Selon le média en ligne Gabon Mail Infos, il s’agirait d’un septuagénaire dont le corps a été retrouvé ce jeudi 11 juillet 2024 avec un œil et la langue arrachés.

Vision d’horreur ce jeudi 11 juillet 2024 pour les populations d’Endoum dans la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet, le corps d’un villageois âgé plus de 70 ans a été retrouvé dépourvu de sa langue et d’un œil. Une découverte macabre qui a plongé les habitants de ce village dans de nombreuses interrogations dont la principale tient aux causes du décès.

Qui a ôté la vie à ce septuagénaire ?

Qui a pu commettre un acte aussi violent à Endoum et à quel dessein ? C’est la grande interrogation qui reste sans réponse depuis la découverte du corps mutilé du villageois. Une brutalité qui suscite la colère auprès des habitants de la localité et qui selon le confrère souhaitent que justice soit faite afin que la paix et la tranquillité soient de retour dans ce village. Pour ce faire, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

Pour l’heure le mot d’ordre au village Endoum dans la province de l’Ogooué-Ivindo est vigilance, et ce en dépit des patrouilles de sécurité intensifiées et la collaboration de la communauté. « La situation est inquiétante, et nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de la population » a déclaré un représentant des forces de l’ordre. Rappelons que les découvertes macabres sont un phénomène dont les gabonais à ce jour gardent un très grand traumatisme. Les plus hautes autorités de la transition devraient plus que jamais se saisir de la question afin de créer les conditions d’un climat de sécurité à l’échelle du pays.