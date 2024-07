Concours d’entrée aux grandes écoles : les frais de dossier passent de 20 000 Fcfa à 10 000 FCFA

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué publié le mercredi 10 juillet 2024 sur les réseaux officiels du ministère de l’Enseignement supérieur, que le Pr. Hervé Ndoume Essingone a annoncé la réduction des frais de dossiers pour les concours d’entrée aux grandes écoles. Ainsi, ils passent de 20 000 FCFA à 10 000 FCFA, soit une réduction de moitié. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement de la Transition pour lutter contre la vie chère et faciliter l’accès à l’enseignement supérieur.

La vie après le baccalauréat est souvent synonyme de dépenses importantes pour les jeunes Gabonais et leurs familles. L’engagement décennal fixé à 10 000 FCFA, les frais de dossier aux concours à 20 000 FCFA, et le certificat médical à 5 000 FCFA, sans compter les nombreux déplacements et démarches administratives, alourdissent considérablement les charges financières. Conscient de cette dure réalité, le gouvernement a entrepris des mesures pour alléger ce fardeau. Après avoir exempté les frais pour l’obtention d’un certificat médical, il poursuit son action avec cette réduction significative des frais de dossier. Les nouveaux bacheliers bénéficient ainsi d’un soutien supplémentaire, témoignant de la volonté des autorités de la Transition de rendre l’éducation plus accessible.

Les frais de dossiers réduits de 50%, un soulagement

Cette réduction des frais de dossier est accueillie favorablement par les familles et les étudiants, pour qui chaque franc compte dans un pays où 1⁄3 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. « Le Pr. Hervé Ndoume Essingone instruit les chefs d’établissements publics d’appliquer un montant maximum de 10.000 FCFA pour les frais de dossier aux concours d’entrée dans les Grandes Écoles et Instituts publics d’enseignement supérieur pour la période de juillet-août 2024 », peut-on lire dans le communiqué. Cette initiative permettra également à bon nombre d’entre eux de multiplier leurs chances en participant à plusieurs concours.



Ce passage de 20 000 FCFA à 10 000 FCFA intervient alors que de nombreux postulants ont déjà réglé leurs frais. En effet, les phases de dépôt de dossiers pour les concours d’entrée à l’Institut de gestion, à l’IUSO ou encore à l’INPTIC étant ouvertes avant cette décision plusieurs candidats se sont acquittés des 20 000 FCFA initialement demandés. A cet effet, le Pr. Hervé Ndoume Essingone a instruit les chefs d’établissements à procéder au remboursement des 10 000 FCFA payés en trop. Les futurs étudiants sont donc en attente de l’information liée aux modalités de remboursement que choisiront les directeurs de ces établissements.