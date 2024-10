Projet de Constitution : le Gén. Oligui Nguema et le gouvernement examinent les amendements des parlementaires

Ecouter l'article

Ce vendredi 11 octobre le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema a ouvert les travaux d’un séminaire gouvernemental s’inscrivant dans le cadre de d’élaboration du projet de Constitution. Une rencontre qui a permis d’examiner de manière approfondie le rapport des travaux de l’Assemblée constituante qui, lors de sa tenue, avait émis plus de 800 amendements sur le projet de loi fondamentale.

72 heures seulement après avoir réceptionné le rapport final des travaux de l’Assemblée constituante ainsi que les avis motivés de l’Assemblée plénière, le chef de l’Etat a présidé ce jour un séminaire réunissant les membres du gouvernement dirigé par Raymond Ndong Sima et le président de l’Assemblée nationale. Un séminaire qui marque un pas décisif vers la soumission du projet de constitution au Conseil des ministres.

Une étape crucial avant l’organisation du référendum

Ainsi, cette rencontre a permis au président du Comité pour la transition et la restauration et le gouvernement de procéder à un dernier examen des amendements proposés par les parlementaires et d’intégrer les ajustements nécessaires. A cet effet, le Général Brice Oligui Nguema a rappelé l’importance que revêt cette rencontre. « J’invite chacun à faire preuve de responsabilité et à mettre de côté les intérêts personnels. Ce qui doit nous guider aujourd’hui, c’est avant tout la volonté du peuple gabonais, en respectant fidèlement ses attentes exprimées pour le référendum », peut-on lire sur sa page Facebook.

Au terme de l’examen des avis motivés des députés et sénateurs de la Transition par le CTRI et le gouvernement de Transition, le projet de Constitution sera ensuite adopté en Conseil des ministres. Une étape qui devrait ouvrir la voie à la convocation du corps électoral en vue de l’adoption par référendum de la nouvelle Constitution.