Gabon : le Gén. Oligui Nguema réceptionne le rapport final des travaux de l’Assemblée constituante

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement reçu ce 08 octobre le rapport final des travaux de l’Assemblée constituante ainsi que les avis motivés de l’Assemblée plénière. Des documents reçus à la faveur d’une cérémonie organisée au palais Rénovation et à laquelle ont pris part l’ensemble des corps constitués ainsi que les membres du Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI).

C’est conformément au Décret n°0358/PT-PR/MRI du 09 septembre 2024 instituant l’Assemblée Constituante et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement et notamment son article 12, que Jean François Ndongou et Paulette Missambo, respectivement président et vice-présidente de l’Assemblée constituante, ont remis les conclusions des travaux de l’Assemblée constituante au CTRI et au gouvernement. Un rapport qui intervient au terme de 10 jours de travaux parlementaires faits de consensus en vue de formuler des avis motivés.

CTRI et gouvernement désormais attendus pour la suite du processus

Conformément au décret 158, à cette étape du processus, il revient désormais au Comité pour la transition et la restauration des institutions et au gouvernement d’examiner la centaine d’amendements retenus au terme de l’Assemblée plénière qui a eu lieu au 10e jour de l’Assemblée constituante. En effet, larticle 3 dudit décret a clairement encadré la mission qui avait été confiée au parlement. « L’Assemblée Constituante a pour mission d’apporter un avis motivé sur le projet de Constitution élaboré par le Comité Constitutionnel National. », indique le texte.

Ainsi, au terme de l’examen des avis motivés des députés et sénateurs de la Transition par le CTRI et le gouvernement de Transition, le projet de Constitution sera ensuite adopté en Conseil des ministres. Une étape qui devrait ouvrir la voie à la convocation du corps électoral en vue de l’adoption par référendum de la nouvelle Constitution. Il faut dire que ce texte, dans sa version rédigée par le Comité constitutionnel national a fait l’objet de vifs débats aussi bien au sein du parlement que de l’opinion publique. En effet, certaines dispositions à l’instar de celle excluant certains compatriotes de la course à la présidentielle ou encore celle renforçant les pouvoirs du président de la République n’ont pas permis de dégager un consensus.