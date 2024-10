ANAC : remise de véhicules de service aux délégués régionaux

Ecouter l'article

Dans le cadre de la modernisation et du renforcement des capacités des Délégations Régionales de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), une cérémonie de remise de véhicules de service a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024, marquant une avancée significative pour le secteur de l’aviation civile au Gabon. Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre des dispositions de la Loi n° 23/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l’Aviation Civile, et a pour objectif de garantir une meilleure supervision de la sécurité et de la sûreté dans les zones couvertes par les délégations.

La cérémonie, présidée par Marcel Robert Tchoreret, président du Conseil d’administration de l’ANAC, a permis de doter les délégations de véhicules visant à renforcer la mobilité et l’efficacité des équipes sur le terrain. Ils permettront aux délégués d’assurer un contrôle optimal de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire, conformément aux normes nationales et internationales. En effet, les délégations jouent un rôle clé dans la supervision et la régulation du secteur aérien dans leurs régions respectives.

Les délégations concernées par cette remise de véhicules sont :

– Haut-Ogooué/Ogooué-LoLo : Victor Mali Ovoungou

– Ngounié/Nyanga : Hermance Bassi Yorro épouse Ngori Samba

– Ogooué-Ivindo/Woleu-Ntem** : aïcha ibrahime mpouh

– Ogooué-Maritime/Moyen Ogooué : Armel Aimé Kouaki Boindja

Ces délégations couvrent des régions stratégiques du fait de leur position géographique et de leur potentiel économique. Elles sont appelées à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la Politique nationale de l’Aviation Civile, particulièrement dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement.

La remise de ces véhicules marque une étape décisive dans la structuration des délégations régionales de l’ANAC. Avec ces moyens logistiques adaptés, les délégués seront mieux équipés pour accomplir leurs missions, notamment la supervision des infrastructures aéroportuaires et la gestion des normes de sécurité aéronautique dans leurs régions respectives. Ces véhicules constituent un outil essentiel pour permettre aux délégations de contribuer efficacement au développement du secteur aérien au niveau local.

Cette action s’inscrit dans une vision globale de renforcement des capacités et de modernisation du secteur de l’aviation civile au Gabon. En mettant à disposition des moyens logistiques performants, l’ANAC témoigne de sa volonté de répondre aux exigences internationales en matière de sécurité et de sûreté aérienne, tout en soutenant les délégations régionales dans l’accomplissement de leurs missions.

La cérémonie a souligné cet engagement en faveur de l’amélioration des services aériens dans tout le pays, permettant ainsi de poser les jalons pour une aviation civile plus performante et mieux encadrée. Ces véhicules, symboles de l’engagement de l’ANAC, vont renforcer le rôle clé des délégations dans la structuration et la régulation du secteur aérien au Gabon.