Gabon : une application web pour faciliter l’enregistrement des PME

Ecouter l'article

Favoriser une plus grande participation de gabonais à l’effort économique du pays. C’est l’objectif poursuivi par le gouvernement de Transition, qui vient de mettre sur pied, via l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) une application qui permet l’enregistrement des PME locales. L’outil a été réceptionné ce 08 octobre par le ministre du Commerce, des PME-PMI chargé des Activités génératrices de revenus, Parfaite Amouyeme Ollame.

C’est une avancée qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement de nationaliser les marchés publics inférieurs à 150 millions de Fcfa, tel que voulu par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut dire que cette application pourrait également constituer une réponse aux inquiétudes de certaines PME locales, qui se disent toujours écartées de la mesure présidentielle des marchés publics.

Un outil au service des PME Gabonaises

Selon le ministère en charge des PME-PMI, cette application « permettra aux Petites et Moyennes Entreprises gabonaises où quelles soient de s’inscrire en toute sécurité ». En outre, la Direction générale des PME-PMI pourra désormais disposer « d’un fichier fiable des données statistiques, mais également favoriser le suivi et le traitement à distance de chaque dossier enregistré », indique la tutelle.

Pour Parfaite Amouyeme Ollame, cet outil viendra combler un vide pour les Gabonais de l’étranger et ceux installés à l’intérieur du pays. Il faut en effet dire que lors de ses différentes rencontres avec les Gabonais de la diaspora, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema n’avait de cesse d’appeler ses compatriotes résidents à l’étranger à investir au pays. Si le cadre constituait un frein pour ces Gabonais, cette application est donc un début de réponse à un besoin réel.