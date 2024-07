Présidentielle 2025 : Barro Chambrier en soutien à une éventuelle candidature du Gén. Oligui Nguema 

Ecouter l'article

Il s’était un tant soi peu éloigné de la politique afin de répondre de manière efficace aux charges qui lui ont été confiées par le CTRI. Plusieurs mois après son entrée au gouvernement, Alexandre Barro Chambrier est donc sorti de sa réserve à la faveur d’une rencontre citoyenne qu’il a organisée le 27 juillet dernier à Libreville.

Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) entend pleinement s’aligner derrière une éventuelle candidature du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle. Devant un parterre de journalistes, Alexandre Barro Chambrier a par ailleurs clairement appelé à voter Oui ! au référendum constitutionnel à venir.

Barro Chambrier 100% derrière le Gén. Oligui Nguema

C’est en présence de plusieurs dizaines de militants et sympathisants du Rassemblement pour la patrie et la modernité qu’Alexandre Barro Chambrier a livré son regard sur l’actualité politique du pays. Si sa candidature éventuelle à l’élection présidentielle était déjà compromise du fait de son entrée au Gouvernement, l’ancien cadre d’Alternance 2023 a définitivement tranché ce débat. « Pendant l’élection présidentielle qui interviendra directement après la transition, nous devons tous convenir, si le contexte demeure le même, comme semblent l’indiquer les signes annonciateurs et que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est candidat, alors, notre parti et toutes les forces autour de nous, le soutiendront et nous ne présenterons pas de candidat », a indiqué Alexandre Barro Chambrier.



En revanche, le RPM entend pleinement s’engager pour les législatives et les locales. C’est pourquoi, Alexandre Barro Chambrier à d’ores et déjà appelé ses équipes à se mettre en ordre de bataille. Il faut dire que l’autre temps fort de ce rendez-vous politique avait trait à des critiques acerbes du leader du RPM à l’encontre des détracteurs du CTRI. En effet, Alexandre Barro Chambrier a fustigé les propos tendant à écarter de la course un militaire. A ce propos, il a appelé les uns et les autres à tenir compte du contexte gabonais, marqué notamment par les limites de la classe politique qui n’a pas su offrir aux populations des services sociaux de base, lorsque le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a selon beaucoup fait en peu de temps et continue d’agir pour le bien-être des Gabonais. Notons que le chef de file du RPM a par ailleurs appelé à voter massivement en faveur du Oui ! au référendum constitutionnel qui interviendra à la fin de cette année.